Matan a una mujer en plena calle de aldea Yaguacire, Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.– Una mujer fue asesinada a disparos la mañana de este domingo -16 de agosto- en el barrio La Lima, de la aldea Yaguacire, en la salida al sur del Distrito Central, en un hecho que sorprendió a vecinos de la zona por la violencia con la que fue atacada pues en la escena de crimen fueron ubicados más de 26 casquillos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes desde el lugar, la víctima fue encontrada sin vida tras ser atacada por una persona desconocida que salió a su encuentro, con arma de fuego en mano. Se desconoce si la estaban esperando en el lugar o la venía persiguiendo.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada oficialmente y vecinos de la aldea no lograron reconocer preliminarmente. Las autoridades se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y realizar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer de quién se trata.