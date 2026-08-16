Matan a una mujer en plena calle de aldea Yaguacire, Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.– Una mujer fue asesinada a disparos la mañana de este domingo -16 de agosto- en el barrio La Lima, de la aldea Yaguacire, en la salida al sur del Distrito Central, en un hecho que sorprendió a vecinos de la zona por la violencia con la que fue atacada pues en la escena de crimen fueron ubicados más de 26 casquillos de bala.
De acuerdo con los primeros reportes desde el lugar, la víctima fue encontrada sin vida tras ser atacada por una persona desconocida que salió a su encuentro, con arma de fuego en mano. Se desconoce si la estaban esperando en el lugar o la venía persiguiendo.
Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada oficialmente y vecinos de la aldea no lograron reconocer preliminarmente. Las autoridades se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y realizar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer de quién se trata.
Los equipos encargados de las pesquisas trabajan para establecer cómo ocurrió el ataque, cuántas personas y quiénes serían los responsables del crimen, que podría obedecer a un feminicidio.
El hallazgo de los más de 26 casquillos es uno de los principales indicios recolectados en la escena, mientras las autoridades avanzan en el proceso de investigación.
Feminicidios en Honduras
Entre el 1 de enero de 2019 y el 16 de junio de 2026, al menos 2,904 mujeres fueron asesinadas en Honduras, de acuerdo con datos del Ministerio Público obtenidos por EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-MP-3567-2026.
Las cifras revelan que la violencia letal contra las mujeres se concentra principalmente en Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Comayagua, departamentos que acumulan la mayor parte de los homicidios registrados durante ese período.
Por ejemplo, Cortés encabeza la lista con 542 muertes violentas de mujeres en los últimos siete años, seguido de Francisco Morazán con 526