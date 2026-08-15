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Guardia de seguridad muere tras ser impactado por un vehículo en La Ceiba

La víctima mortal se desempeñaba como guardia de seguridad y se encontraba realizando un recorrido de vigilancia cuando fue alcanzado por un automotor

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 21:18
Guardia de seguridad muere tras ser impactado por un vehículo en La Ceiba

El cuerpo del hombre quedó tirado a la orilla de la calle.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.-Un hombre de 26 años, identificado como Onner Suazo Martínez Molina, murió luego de ser impactado por un vehículo mientras realizaba labores de patrullaje en motocicleta en una colonia privada de La Ceiba, Atlántida.

Según la información preliminar, Suazo Martínez Molina se desempeñaba como guardia de seguridad y se encontraba realizando un recorrido de vigilancia cuando fue alcanzado por un automotor.

El impacto le provocó graves lesiones, que le provocaron la muerte en el lugar del accidente.

Tras reportarse el hecho, agentes de la Policía se desplazaron hasta el sitio y acordonaron la escena para iniciar las investigaciones y determinar cómo ocurrió el accidente.

Personal de Medicina Forense también llegó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para el procedimiento correspondiente.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre la identidad del conductor involucrado ni se ha establecido oficialmente cómo ocurrió el impacto. Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer el caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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