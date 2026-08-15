Menor fingió su propio secuestro para conseguir 15 mil lempiras en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.-Un adolescente de 17 años planificó su propio secuestro y exigió 15,000 lempiras a su madre, según una investigación de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Policía Nacional en Siguatepeque, Comayagua. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el menor salió de su vivienda, ubicada en el sector de la aldea Las Gradas, con dirección al parque de Siguatepeque. Posteriormente, su madre recibió una llamada en la que le manifestó que supuestamente había sido privado de su libertad por dos personas.

Durante la comunicación, una tercera persona le habría exigido a la mujer el pago de 15,000 lempiras a cambio de la liberación de su hijo y bajo la amenaza de atentar contra su vida si no cumplía con el pago. Como parte de la supuesta prueba de vida, los responsables enviaron videos en los que aparecían personas encapuchadas que simulaban torturar al adolescente.

Hallazgo

Ante la denuncia, agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros se desplazaron hasta la zona y desarrollaron labores de investigación e inteligencia para establecer el paradero del supuesto secuestrado. Las autoridades lograron localizar al adolescente en una zona rural de Siguatepeque, donde se encontraba junto a otro joven de 17 años. Ambos fueron encontrados sanos y salvos. Según la Policía, durante las primeras indagaciones se estableció que el adolescente no había sido secuestrado y que habría planificado la situación junto con su amigo. El objetivo, de acuerdo con lo manifestado a los investigadores, era obtener dinero para recuperar una motocicleta que había empeñado.