Luisa Pineda quiere mostrar una "Honduras diferente" en Miss Universe 2026

Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026, aspira a que el mundo vea una Honduras distinta cuando suba al escenario de Miss Universe 2026.
Lo expresó en una conversación con el missólogo Salvita, en plena preparación en Miami, donde aseguró que su prioridad es representar a su país "de la mejor manera" y lograr que la gente conozca "una Honduras diferente".
La candidata dijo sentirse "alegre, contenta... de todo" y reconoció que las palabras le quedan cortas para describir su estado de ánimo. Aun así, aclaró que "todos son sentimientos positivos".
Parte de esa energía viene del trabajo diario con su equipo de preparación.
Según contó, los especialistas le van marcando qué le funciona y qué debe ajustar, un ritmo que ella recibe con entusiasmo. "Me encanta realmente estar en este proceso en donde también estoy aprendiendo muchísimo", dijo.
Cuando Salvita le preguntó por sus expectativas, Pineda habló primero de las demás participantes.
Dijo que quiere conocer a todas las chicas, y luego puso el foco en el país que representa. Su deseo, explicó, es que se vea a Honduras "de una manera tan linda" a través de su representación.
Pineda, de 26 años y originaria de San Francisco de Yojoa, Cortés, fue coronada Miss Honduras Universo 2026 el 11 de septiembre en San Pedro Sula.
Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y ha impulsado iniciativas de conservación ambiental y reciclaje textil.
Llegó a la corona en su segundo intento, luego de quedar entre las finalistas en 2025 con la banda de San Pedro Sula.
Desde el anuncio de las candidatas del certamen nacional, Pineda se consolidó como una de las favoritas para representar al país en la competencia.
La final de Miss Universo 2026 está fijada para el 24 de noviembre en el Choliseo.