Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura hizo oficial el nombramiento de Leonidas Rosa Bautista como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede), institución técnica adscrita al Banco Central de Honduras (BCH).

Rosa Bautista es abogado y ya ha sido funcionario en gobiernos pasados, además de ser diplomático.

Entre 1981 y 1982 fue diputado constituyente por el departamento de Lempira y entre 2002 al 2004 fue diputado propietario por Francisco Morazán.