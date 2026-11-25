Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura hizo oficial el nombramiento de Leonidas Rosa Bautista como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede), institución técnica adscrita al Banco Central de Honduras (BCH).
Rosa Bautista es abogado y ya ha sido funcionario en gobiernos pasados, además de ser diplomático.
Entre 1981 y 1982 fue diputado constituyente por el departamento de Lempira y entre 2002 al 2004 fue diputado propietario por Francisco Morazán.
Entre 2003 al 2005 fungió como canciller de Honduras y de julio del 2005 a marzo del 2009 asumió como fiscal general de la República; ya en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se desempeñó como representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
¿Qué es el Fosede?
El Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) es la institución encargada de garantizar los depósitos en las entidades financieras autorizadas para captar recursos del público, adscrita al BCH.
El Fosede tiene como principal función garantizar los depósitos, conforme a la cobertura y condiciones establecidas en la ley, brindando respaldo a los ahorrantes ante eventuales situaciones que puedan comprometer a las instituciones financieras participantes.
En un comunicado de prensa, Casa Presidencial detalló que el presidente Nasry Asfura encomendó a Rosa Bautista "procurar inversiones adecuadas para los recursos del fondo, de manera que puedan generar dinamismo económico y circulante en el país, sin comprometer la seguridad que exige el seguro de depósitos".