En tanto, la ex primera dama escribió: "Les comparto estas fotos con mucha alegría en mi corazón. La primera la tomé hace unos días cuando nos reunimos y pudimos estar todos en familia. Para mí representa un milagro más que Dios nos ha permitido vivir: reencontrarnos y volver a abrazarnos después de más de cinco años de no estar juntos. Aquí está Juan Orlando con nuestros hijos, y luego me incorporé yo a la otra foto".