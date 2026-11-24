El expresidente Juan Orlando Hernández y su familia tuvo un reencuentro con Ivonne, la hija mayor del expresidente hondureño. ¿Quién es ella y quién es su madre? Esto se sabe.
El expresidente Juan Orlando Hernández compartió en redes sociales un reencuentro que tuvo junto a su familia con su hija Ivonne Hernández, la hija mayor del exmandatario.
Hernández tiene dos hijas con Ana García: Isabella y Daniela, además de Juan Orlando que también lo tuvo con la ex primera dama García.
"Después de más de cinco años de no estar todos juntos nos reencontramos con Ivonne María. Feliz de tener a todos mis hijos conmigo. ¡Qué bendición volver a abrazarlos a todos!", escribió en redes el expresidente.
En tanto, la ex primera dama escribió: "Les comparto estas fotos con mucha alegría en mi corazón. La primera la tomé hace unos días cuando nos reunimos y pudimos estar todos en familia. Para mí representa un milagro más que Dios nos ha permitido vivir: reencontrarnos y volver a abrazarnos después de más de cinco años de no estar juntos. Aquí está Juan Orlando con nuestros hijos, y luego me incorporé yo a la otra foto".
"Realmente Dios es fiel y cumple cada una de sus promesas. Hace un año, una imagen como esta solo podía verla en mis recuerdos, pero hoy la veo hecha realidad nuevamente. Solo puedo decir: gracias, Dios, por tu fidelidad y por tu amor", abonó Ana García.
Ivonne Hernández Bonilla es la hija mayor de Juan Orlando. Nació producto de la relación que mantuvo el expresidente con la exdiplomática Ivonne Bonilla.
Ella estudió mandarín en el Centro de Lengua y Cultura China en la Universidad Católica Fu Jen en Taipei, Taiwán.
Además, estudió una maestría en Ciencias Sociales en Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos en la Universidad de Tamkang, Taipéi, Taiwán.
La hija mayor de Juan Orlando Hernández se casó en 2019 con David Rivera Gaekel, con quien tiene una hija llamada Violeta.
La hija mayor de Juan Orlando Hernández optó por mantener un bajo perfil y no se ha involucrado en política.
Su madre, Ivonne Bonilla, fue diplomática en el gobierno de Juan Orlando Hernández. En el segundo mandato de JOH fue designada como embajadora de Honduras en Francia.