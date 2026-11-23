El presidente Nasry Asfura encabezó en San Pedro Sula la segunda entrega de maquinaria pesada destinada a fortalecer los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de los caminos municipales en diferentes zonas de Honduras. Aquí las imágenes de la dotación de máquinas para atender la red vial del país.
Un total de 180 máquinas fueron entregadas durante esta segunda fase del programa gubernamental, que busca dotar a las alcaldías de equipo para atender las necesidades de infraestructura vial en sus comunidades.
El mandatario Nasry Asfura participó en el acto oficial de entrega de maquinaria, una iniciativa que contempla una inversión superior a los 34 millones de dólares para beneficiar a municipios de diferentes departamentos del país.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, acompañó al mandatario durante la entrega de maquinaria pesada, en una actividad que también contó con la presencia de varios diputados del Poder Legislativo.
La dotación de equipo forma parte de un programa ejecutado a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con el que se busca fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales.
Las autoridades informaron que el programa contempla la distribución de 222 máquinas en 135 municipios, con el propósito de mejorar las condiciones de los caminos y facilitar la movilidad de las comunidades.
La maquinaria pesada permitirá a las municipalidades contar con herramientas para desarrollar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de caminos, especialmente en sectores que requieren mejores condiciones de acceso.
Durante la actividad se destacó el respaldo de los 128 diputados del Congreso Nacional a la iniciativa, que fue presentada como un esfuerzo conjunto para impulsar el desarrollo de los municipios hondureños.
La entrega de maquinaria busca contribuir a mejorar la conectividad de las comunidades y facilitar el traslado de personas, productos y servicios mediante mejores condiciones en la red vial municipal.
Los equipos entregados forman parte de una inversión gubernamental superior a los 34 millones de dólares, destinada a fortalecer la infraestructura municipal mediante la adquisición y distribución de maquinaria pesada.
Con la incorporación de estos equipos, el programa alcanza una dotación de 222 máquinas para 135 municipios, ampliando la capacidad de las alcaldías para ejecutar trabajos en sus respectivas comunidades.
La segunda fase de entrega de maquinaria pesada reunió en San Pedro Sula a autoridades del Ejecutivo y Legislativo, quienes participaron en la presentación de los equipos destinados a mejorar los caminos municipales.