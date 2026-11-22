El proceso judicial contra los "Delta Teams" tuvo varias revelaciones y entre esas revelaciones están los montos que se pagaban por cada mujer. Las féminas eran obligadas a brindar servicios sexuales y esto se reveló.
Los "Delta Teams" son un grupo de personas, la mayoría extranjeros, que enfrentan un proceso judicial acusados de trata de personas. Previamente y durante el juicio fueron relacionados con la desaparación de Angie Peña.
Tras ser detenidos en Roatán, fueron acusados por los delitos trata de personas y explotación sexual.
Entre ellos se encuentran Harold Green, William James Murdock, Gustavo Trejo y Antonu Frank Grayson.
Durante la audiencia de lectura del fallo, celebrada el 20 de noviembre contra cuatro miembros de la agrupación, un tribunal de sentencia declaró culpables por el delito de asociación para delinquir a los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, así como al hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera.
Entre los hechos probados durante el juicio, el tribunal expuso una conversación relacionada con encuentros sexuales durante tres días consecutivos, por los que se ofrecieron 10,000 lempiras para cada mujer.
Los acusados buscaban a las féminas y llegaban a ofrecer hasta 1,500 lempiras solo por compartir fotografías íntimas de ellas.
Los 'Delta Teams' contactaban a mujeres a través de redes sociales y teléfonos para ofrecerles "dinero a cambio de favores sexuales" en Roatán, esto probado en juicio.
Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, así como el hondureño Ramón Trejo Nájera, fueron declarados culpables por el delito de asociación para delinquir.
Siempre en el mismo proceso, el tribunal absolvió a Green y Murdock del delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de Angie Peña.