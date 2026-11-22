En ese momento hubo cruces entre la expresidenta Castro y el sacerdote, él dijo: "Me conocen hace muchos años, lo que pasa con el poder es que hay dinero y hay todo, pareciera que hubiese sido como una gran cátedra, pero no... Lobos, vestidos de oveja. Lo que pasa que enfrentar al poder no es fácil, pero tiemblan cuando se les habla y si todos habláramos, temblarían como no tiene idea", dijo.