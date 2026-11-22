Sandro Aguilar, sacerdote hondureño, es conocido por cuestionar a la clase política del país. Este domingo 22 de noviembre emitió nuevos cuestionamientos y esto fue lo que dijo.
El padre Sandro Aguilar es el líder de la Iglesia católica en Erandique, Lempira. Hace su servicio y al mismo tiempo tiene registros de cuestionamientos a los gobiernos.
En el mandato de Xiomara Castro cuestionó su administración y la de Manuel Zelaya Rosales.
En ese momento respondió a la expresidenta Castro tras haber iniciado un debate por la inclusión del libro "El Golpe 28-J", en la currícula nacional.
"Escuchando que este viejo loco (Manuel Zelaya) y el Estado... porque creo que salió en La Gaceta, sobre un libro del golpe de Estado y no sé qué, hoy los quieren obligar que en las escuelas tiene que leerse... Por favor, ese está loco, es un enfermo mental, eso no ayuda en nada y no saca adelante al país", había dicho el religioso en una homilía.
En ese momento hubo cruces entre la expresidenta Castro y el sacerdote, él dijo: "Me conocen hace muchos años, lo que pasa con el poder es que hay dinero y hay todo, pareciera que hubiese sido como una gran cátedra, pero no... Lobos, vestidos de oveja. Lo que pasa que enfrentar al poder no es fácil, pero tiemblan cuando se les habla y si todos habláramos, temblarían como no tiene idea", dijo.
Ahora volvió a aparecer y se refirió al "Cartel del Diablo" y la clase política en territorio hondureño.
“Sacan una figura como si fueran dos carteles: el poder y la banda del Diablo, los grandes de este país están involucrados en las bandas”, inició diciendo este domingo 22 de noviembre en la homilía.
Y agregó: “Es el gran problema... Los que ostentan poder son cómplices de la banda", apuntó.
Las homilías dominicales del sacerdote Sandro Aguilar suelen viralizarse en redes sociales y medios nacionales debido al tono frontal con el que señala la corrupción, la desigualdad y el costo de la vida.