"Estos compromisos y aportes representan un avance en la cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, mediante el fortalecimiento de las capacidades de defensa, seguridad y respuesta ante las amenazas que enfrenta la región, así como el desarrollo de acciones coordinadas que contribuyan a la protección de los intereses nacionales y la estabilidad regional", acotó en un comunicado las Fuerzas Armadas de Honduras.