¿Qué tipo de armas donó el Departamento de Guerra de EE UU a Honduras? La entrega se hizo mediante el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y esto es lo que se conoce sobre la donación.
El 19 de noviembre, el presidente Nasry Asfura recibió al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, encuentro que se dio en la Base Aérea José Enrique Soto Cano en Palmerola, Comayagua.
En el encuentro se firmaron varios acuerdos, uno de ellos de cooperación bilateral para el periodo 2026-2027 por un monto aproximado de $13.5 millones. A su vez, un memorando de entendimiento sobre defensa cibernética.
Se realizó la entrega de equipo y entrenamiento de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Honduras para el período 2026-2027, valorados en aproximadamente 13. 5 millones dólares, destinados a contrarrestar las organizaciones criminales y proporcionar respuesta ante situaciones de crisis.
¿Qué tipo de armamento se donó a Honduras? Las Fuerzas Armadas brindaron un comunicado, pero no detallaron con exactitud cuánto armamento fue entregado ni las especificaciones.
Lo que se sabe es que se entregaron armas, munición de entrenamiento, equipo de comunicaciones, repuestos de aeronaves y equipo pesado.
A su vez, EE UU mediante el Departamento de Guerra brindará cursos a los militares hondureños y se donó mobiliario escolar.
Se conoció que se entregaron fusiles M16 y M4, ametralladoras y municiones con etiquetas identificadas como 5.56 mm M855
Dentro del equipo táctico militar donado están mochilas. Además, durante la entrega se observó un helicóptero CH-47 Chinook y un UH-60 Black Hawk, aunque no se ha confirmado si esto fue donado.
En el evento, el presidente Nasry Asfura dijo: "Estados Unidos ha estado dándonos esa mano amiga y en este momento donde estamos en la lucha contra el terrorismo, la política del presidente Trump viene a fortalecernos".
En tanto, Pete Hegseth declaró: "Este acuerdo respaldará los esfuerzos de Honduras para proteger su infraestructura eléctrica. Queremos poder ayudar a Honduras a fortalecerse contra el crimen, esa es parte de nuestra seguridad nacional".
"Estos compromisos y aportes representan un avance en la cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, mediante el fortalecimiento de las capacidades de defensa, seguridad y respuesta ante las amenazas que enfrenta la región, así como el desarrollo de acciones coordinadas que contribuyan a la protección de los intereses nacionales y la estabilidad regional", acotó en un comunicado las Fuerzas Armadas de Honduras.