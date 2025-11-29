Pepe Lobo tras anuncio de indulto: "Con Juan Orlando tengo una enemistad para toda la vida"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), se pronunció sobre el anuncio de indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas, y evaluó su posible impacto en el Partido Nacional, pese a mantener una enemistad personal con Hernández.
Lobo Sosa reconoció que, aunque tiene diferencias con el exmandatario, el anuncio de Trump podría favorecer políticamente al Partido Nacional.
"Yo con Juan Orlando tengo una enemistad para toda la vida porque él me ha hecho mucho daño, muchísimo daño en mi familia, pero que decirle para el Partido Nacional es bueno", aseguró el expresidente en el noticiero Hoy Mismo.
Durante la entrevista, Lobo Sosa indicó que fuentes cercanas le confirmaron el anuncio. "Yo tengo amigos en Estados Unidos y me hablaron casualmente, hoy me hablaron, mírame si esto es cierto, el presidente Trump ha indultado a Juan Orlando", declaró.
Lobo Sosa también destacó que la medida podría reforzar la defensa del Partido Nacional frente a acusaciones de narcotráfico. "Los que hablaban de 12 años de narcodictadura son los verdaderos, los verdaderos como es, ligados al narcotráfico, lo cual es interesante", señaló.
El expresidente enfatizó que, aunque el anuncio del indulto alegra políticamente al exmandatario, mantiene su crítica personal hacia Hernández, diferenciando su valoración política de la relación privada.
El anuncio del indulto fue publicado por Trump el viernes 28 de noviembre a través de su red social Truth Social, en apoyo al candidato Nasry Asfura, mientras Hernández cumple su condena en Estados Unidos, dictada el 26 de junio de 2024 por el juez Kevin Castel en el circuito del Distrito Sur de Nueva York.