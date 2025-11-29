Pepe Lobo tras anuncio de indulto: "Con Juan Orlando tengo una enemistad para toda la vida"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), se pronunció sobre el anuncio de indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas, y evaluó su posible impacto en el Partido Nacional, pese a mantener una enemistad personal con Hernández.

Lobo Sosa reconoció que, aunque tiene diferencias con el exmandatario, el anuncio de Trump podría favorecer políticamente al Partido Nacional.

"Yo con Juan Orlando tengo una enemistad para toda la vida porque él me ha hecho mucho daño, muchísimo daño en mi familia, pero que decirle para el Partido Nacional es bueno", aseguró el expresidente en el noticiero Hoy Mismo.

Durante la entrevista, Lobo Sosa indicó que fuentes cercanas le confirmaron el anuncio. "Yo tengo amigos en Estados Unidos y me hablaron casualmente, hoy me hablaron, mírame si esto es cierto, el presidente Trump ha indultado a Juan Orlando", declaró.