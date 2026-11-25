Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó detención judicial contra el médico Pablo Cerritos, acusado del delito de homicidio imprudente en perjuicio de la chef Sandra Díaz del Valle. El médico fue capturado el 24 de noviembre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en cumplimiento de una solicitud de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), que presentó el requerimiento fiscal en su contra el viernes 20 de noviembre.

Tras su captura, Cerritos compareció en audiencia de declaración de imputado, en la que el órgano jurisdiccional ordenó la medida de detención judicial, y posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario Nacional de Támara, informó la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo. La funcionaria también indicó que la audiencia inicial fue programada para el próximo lunes 30 de noviembre, a las 9:00 de la mañana; etapa procesal en la que se procederá a la evacuación de los medios de prueba presentados por las partes.

¿Cómo ocurrió el caso?

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), el 10 de junio de 2026, fecha en que cumplía 46 años, Sandra Díaz del Valle acudió a una clínica privada ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, donde recibió atención médica por parte del ahora imputado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el expediente fiscal, el médico ordenó administrarle tres medicamentos por vía intravenosa y, posteriormente, le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en el cuello. Después del procedimiento, la paciente comenzó a presentar dificultades respiratorias y malestar general, hasta que finalmente se desvaneció.