Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó detención judicial contra el médico Pablo Cerritos, acusado del delito de homicidio imprudente en perjuicio de la chef Sandra Díaz del Valle.
El médico fue capturado el 24 de noviembre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en cumplimiento de una solicitud de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), que presentó el requerimiento fiscal en su contra el viernes 20 de noviembre.
Tras su captura, Cerritos compareció en audiencia de declaración de imputado, en la que el órgano jurisdiccional ordenó la medida de detención judicial, y posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario Nacional de Támara, informó la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo.
La funcionaria también indicó que la audiencia inicial fue programada para el próximo lunes 30 de noviembre, a las 9:00 de la mañana; etapa procesal en la que se procederá a la evacuación de los medios de prueba presentados por las partes.
¿Cómo ocurrió el caso?
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), el 10 de junio de 2026, fecha en que cumplía 46 años, Sandra Díaz del Valle acudió a una clínica privada ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, donde recibió atención médica por parte del ahora imputado.
Según el expediente fiscal, el médico ordenó administrarle tres medicamentos por vía intravenosa y, posteriormente, le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en el cuello.
Después del procedimiento, la paciente comenzó a presentar dificultades respiratorias y malestar general, hasta que finalmente se desvaneció.
Ante la emergencia, la pareja de la chef la trasladó en su vehículo al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.
El Ministerio Público señaló que la captura del profesional de la medicina forma parte de las diligencias investigativas orientadas a que responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.
Sandra Díaz del Valle era madre de dos hijos y pareja del presentador de televisión y exdiputado Juan Fernando Lobo.
A lo largo de su trayectoria, destacó como chef y presentadora en programas de la televisión hondureña, entre ellos Venga la Alegría Honduras, Hoy es tu día y La Receta del Amor, espacios en los que compartió recetas, técnicas culinarias y consejos prácticos con el público.