Este miércoles 25 de noviembre, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección de Investigación de Muerte de Mujeres, logró que un juez dictara detención judicial contra el profesional de la medicina durante la audiencia de declaración de imputado. El juez competente programó la audiencia inicial para el lunes 30 de noviembre de 2026.