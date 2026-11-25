La chef Sandra Díaz del Valle falleció el pasado 10 de junio de 2026. Las investigaciones avanzaron y el pasado 24 de noviembre fue capturado el médico que la atendió. ¿De qué se le acusa y qué ocurrió aquel día?
Según informó el Ministerio Público, el pasado viernes 20 de noviembre se presentó un requerimiento fiscal contra el médico, señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de la reconocida chef y presentadora.
Homicidio imprudente grave es el delito por el que se acusa al profesional de la medicina. Pero ¿qué ocurrió el día en que Sandra Díaz llegó a su consultorio?
De acuerdo con las investigaciones y la información confirmada por el Ministerio Público, la chef acudió a la clínica del médico, ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en busca de atención por un fuerte dolor en el cuello.
Una vez en el establecimiento, Cerritos habría ordenado administrarle varios medicamentos. Según el requerimiento fiscal, tres de ellos fueron suministrados por vía intravenosa.
"El médico imputado ordenó administrar tres medicamentos vía intravenosa", detalló el Ministerio Público. Sin embargo, en total fueron cuatro los fármacos que le aplicaron.
El cuarto medicamento habría sido administrado mediante una jeringa en el cuello de la paciente, explicó la Fiscalía. Después de recibir los fármacos, Sandra Díaz manifestó dificultades para respirar y malestar general, hasta que se desvaneció.
Ante la situación, el profesional de la medicina solicitó que trasladaran a la chef a un centro asistencial. Su pareja la llevó en su propio vehículo hasta el Hospital Escuela, adonde llegó sin signos vitales.
Cabe destacar que Sandra Díaz acudió al consultorio por un fuerte dolor que sentía en el cuello. Ese mismo día, además, celebraba su cumpleaños.
Este miércoles 25 de noviembre, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección de Investigación de Muerte de Mujeres, logró que un juez dictara detención judicial contra el profesional de la medicina durante la audiencia de declaración de imputado. El juez competente programó la audiencia inicial para el lunes 30 de noviembre de 2026.