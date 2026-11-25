Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este jueves 26 de noviembre. De acuerdo con la programación, las interrupciones afectarán barrios, colonias, aldeas y comunidades del Distrito Central, Choluteca, Cortés, Santa Bárbara, Olancho y Valle. A continuación, conozca los horarios y el listado completo de las zonas que se quedarán sin energía eléctrica.

Distrito Central, F.M., de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Col. San Carlos, Consejo Nacional Electoral, Hospital San Felipe, col. La Campaña, col. Matamoros, Embajada de España, Asilo de Ancianos, Repostería El Hogar, Iglesia Medalla Milagrosa, Paiz Novacentro, parte de la col. Palmira, Plaza Benito Juárez, Embajada de Brasil, Embajada de Estados Unidos (alterno) y parte de la colonia San Carlos (avenida República de México y zonas aledañas).

Distrito Central, F.M., de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Barrio El Bosque, calle El Túnel, barrio El Edén, parte del barrio Guanacaste, Embajada de Estados Unidos, avenida La Paz, supermercados Mas x Menos, barrio La Reforma, barrio El Manchén, barrio San Pablo, Mercado San Pablo, Marina Mercante, las canchas de basquetbol del barrio Guanacaste, Escuela José Cecilio del Valle, Brisas del Picacho, col. Viera, Hotel El Picacho, col. Jacarandas, barrio Casamata, campus UNICAH, Cuartel Policial Casamata y Antiguos Cines. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Choluteca, de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

Col. Inés Carranza, La Lucha, Camaronera Seat Farms, San José de las Conchas, El Ojochal, Boca del Río Viejo, Azucarera Choluteca, Azucarera La Grecia, Lajero Blanco, Las Joyadas, aldea Las Delicias, La Lujosa, aldea La Escondida, aldea El Chaparro, aldea Los Llanitos, col. Vista Hermosa, Piedra de Agua, Chacalito, El Portón, Santa Cruz, San Isidro, Buena Vista, aldea El Chapetón, San Cristóbal, aldea El Cerro, Los Mangles, aldea El Jiote, Paya Punta Ratón, Monjarás, Pueblo Nuevo, Cedeño, El Botadero, aldea El Venado, Guapinol, Los Puentes, barrio La Reserva, col. Boca del Río Viejo, Los Delgaditos, Camaronera Unifinca, Orolarba, Laboratorio de Granjas Marinas, Larva Lee, aldea Ojochalito, Brisas del Mar, El Edén, Unifinca y zonas aledañas.

Cortés y Santa Bárbara, de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

San Francisco de Yojoa, Cortés (El Zapote y Hacienda La Vueltoza. Mientras tanto, en el municipio de Ilama, Santa Bárbara, el corte comprenderá La Mica, San Vicente de las Nieves, Plan de Italia, San José de Oriente, La Montañita, El Ocote, Cececapa, La Cuchilla, Agua Sarca, Umigua, La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo y Centro Penitenciario El Pozo); Gualala (Guacamaya, Río Seco, Lomas del Águila, Platanares, El Carrizal, Arenales, Río Hondo, El Jute, El Zapote, Quebrada Arriba, Gualjoquito y Santa Rosita. Por su parte, en el municipio de Santa Bárbara se verán afectados San Luis Planes, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, Hogar de Ancianos, Gualjoco, Inguaya, Lotificadora Guzmán, San Gaspar, Los Anises, La Z2, colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal y El Rodeo); San José de Colinas (Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, El Encanto, Hundiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis del Pacayal y Cantiles). San Luis (Llamalá, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Verbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules y Aguas de La Piedra); Chindan (San Rafael, Las Breas, Platanares, Cablotal, Río Caña y La Majada. Mientras tanto, en Trinidad se interrumpirá el servicio en El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matazanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Montecristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales y El Rosario) y Concepción del Norte (Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa y Camalotales. En Petoa, las comunidades afectadas serán Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Sarca y Honduritas).

San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Col. Trejo en sus etapas I, II y III, Hotel La Cordillera y Yude Canahuaty.

El Progreso y El Negrito, Yoro, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Aldea Fuerzas Vivas, col. Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Crucitas 1, 2 y 3, San Jorge del Negrito y zonas aledañas.

Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, Olancho, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Res. Los Llanos 1, barrio La Trinidad, residencial Los Llanos 2, col. 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residencial Las Uvas, residencial Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de la colonia Los Maestros, Rosales, Escuela El Sembrador, barrio El Llano, el aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, Comunidad Esfuerzo Propio, cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Dulce Nombre de Culmí y zonas aledañas.

Sectores de Olancho, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Herradura, San Luis de Lajas, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre, aldea González y zonas aledañas.

Juticalpa, Olancho, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parte de la ciudad de Juticalpa, Banco de Occidente, Mall Premier Juticalpa, Centro Médico Olanchano, residencial Florida, Coyotepe, Tulín, res .El Roble, col. Calona y zonas aledañas.

Valle y Francisco Morazán, de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.