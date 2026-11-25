Tegucigalpa, Honduras.- Las reformas planteadas a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial serán remitidas al seno del Consejo Económico y Social (CES) para su análisis tripartito antes de emitir dictamen en el Congreso Nacional, informó la diputada Sara Zavala, integrante de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales, tras la presentación de las reformas ante el pleno.
La iniciativa recoge alrededor de ocho modificaciones sugeridas por la empresa privada, a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con el argumento de flexibilizar la contratación formal en sectores donde la normativa actual ha tenido bajo alcance.
De acuerdo con los datos expuestos por la congresista, hasta la fecha únicamente se han registrado 800 contratos bajo esta modalidad, una cifra muy por debajo de la meta estimada de al menos 50,000 puestos de trabajo.
"Una vez que se nos turne a la comisión, procede que vamos a remitir el proyecto con las observaciones que ha hecho la empresa privada al seno del Consejo Económico y Social", explicó Sara Zavala, diputada e integrante de la Comisión de Trabajo.
Entre los principales cambios solicitados por el sector empresarial figura reducir el piso mínimo de 18 horas semanales establecido en la ley vigente, debido a que existen actividades económicas que por su naturaleza demandan jornadas menores y hoy quedan fuera del marco legal.
Un segundo eje propuesto apunta a revisar la aportación patronal al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ya que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) sostienen que no tienen capacidad financiera para cubrir el 100% de dicha carga.
El tercer punto planteado por la iniciativa privada busca modificar el régimen de vacaciones, pues mientras la Ley de Empleo a Tiempo Parcial otorga un día de descanso remunerado por mes trabajado; equivalente a 12 días al año; el Código del Trabajo concede 10 días durante el primer año laboral.
Sobre este último punto, Zavala aclaró que la comisión ya advirtió al sector privado que en esta modalidad de contratación el trabajador no recibe el pago correspondiente al séptimo día, como sí ocurre en la jornada ordinaria a tiempo completo.
"Son sugerencias que la empresa privada ha hecho; esto no significa que va a ir tal y como está, vamos a analizarlo una a una y viendo de manera tripartita y colegiada para tener la respuesta lo más rápido posible", afirmó la legisladora.
La propuesta legislativa incorpora además una cláusula de evaluación de seis meses posteriores a su eventual aprobación, con el fin de verificar si las reformas cumplen su propósito y exigir al sector empresarial compromisos concretos de generación de empleo.
En la mesa del CES participarán representantes de los trabajadores, el sector privado y el Poder Ejecutivo,a través de la Secretaría de Trabajo y el Seguro Social, acompañados por la comisión dictaminadora del Congreso Nacional para buscar consensos antes de llevar el decreto a debate en el pleno.
Zavala sostuvo que el proyecto se presentó con carácter prioritario con la expectativa de agilizar su discusión y aprobación antes de que cierre el presente año, aprovechando la demanda laboral de la temporada navideña.