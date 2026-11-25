Tegucigalpa, Honduras.- Las reformas planteadas a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial serán remitidas al seno del Consejo Económico y Social (CES) para su análisis tripartito antes de emitir dictamen en el Congreso Nacional, informó la diputada Sara Zavala, integrante de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales, tras la presentación de las reformas ante el pleno. La iniciativa recoge alrededor de ocho modificaciones sugeridas por la empresa privada, a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con el argumento de flexibilizar la contratación formal en sectores donde la normativa actual ha tenido bajo alcance. De acuerdo con los datos expuestos por la congresista, hasta la fecha únicamente se han registrado 800 contratos bajo esta modalidad, una cifra muy por debajo de la meta estimada de al menos 50,000 puestos de trabajo.

"Una vez que se nos turne a la comisión, procede que vamos a remitir el proyecto con las observaciones que ha hecho la empresa privada al seno del Consejo Económico y Social", explicó Sara Zavala, diputada e integrante de la Comisión de Trabajo. Entre los principales cambios solicitados por el sector empresarial figura reducir el piso mínimo de 18 horas semanales establecido en la ley vigente, debido a que existen actividades económicas que por su naturaleza demandan jornadas menores y hoy quedan fuera del marco legal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un segundo eje propuesto apunta a revisar la aportación patronal al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ya que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) sostienen que no tienen capacidad financiera para cubrir el 100% de dicha carga. El tercer punto planteado por la iniciativa privada busca modificar el régimen de vacaciones, pues mientras la Ley de Empleo a Tiempo Parcial otorga un día de descanso remunerado por mes trabajado; equivalente a 12 días al año; el Código del Trabajo concede 10 días durante el primer año laboral.