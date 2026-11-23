Tegucigalpa, Honduras. -Con apenas 788 contratos registrados desde marzo de 2026, la Ley de Empleo a Tiempo Parcial enfrenta una revisión legislativa, mientras la Secretaría de Trabajo plantea buscar acuerdos para ampliar las oportunidades de contratación formal. El subsecretario de Trabajo, Daniel Discua, reconoció que la legislación no alcanzó los resultados previstos y señaló que el Congreso Nacional deberá determinar las modificaciones correspondientes.

"No nos quita nada reconocer que la ley no dio los resultados", afirmó Discua, al referirse a una normativa concebida para generar oportunidades laborales y reducir la informalidad. El funcionario señaló que solamente el 25% de los trabajadores se encuentra en la formalidad, según la cifra que expuso durante su intervención. Ante este escenario, el Ejecutivo propone fortalecer el diálogo tripartito entre empresarios, trabajadores y autoridades, utilizando el Consejo Económico Social (CES) como instancia de concertación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse