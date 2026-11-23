Miami, Estados Unidos.- Agentes de Inmigración arrestaron a dos migrantes mexicanos cuando embarcaban en un vuelo en Seattle con destino Los Ángeles, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). Los arrestos se realizaron en la misma pasarela de acceso al avión, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. La agencia gubernamental aclaró en redes sociales que uno de los arrestados es Ricardo Larrondo Mendoza, "un extranjero ilegal de México que se quedó en el país más allá del plazo autorizado por su visa, en violación de las leyes de nuestra nación".

La otra persona arrestada es otra migrante mexicana, Sofía Hernández Mejía, quien "arrojó un café caliente contra los agentes del ICE "para obstaculizar" la operación. Al identificarla, los funcionares descubrieron que había excedido el tiempo autorizado por su visado para permanecer en Estados Unidos y procedieron a su detención. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Se le imputarán cargos por agredir a un agente federal", agregó el comunicado. Videos del momento difundidos en redes sociales muestran a una mujer en el suelo siendo detenida por los agentes del ICE, mientras varios pasajeros graban la escena con sus teléfonos móviles y una mujer grita angustiada que se están llevando a su hija.

El gobernador del estado de Washington, el demócrata Bob Ferguson, lamentó en redes sociales que el ICE "está completamente fuera de control", al haber sembrado el caos en el aeropuerto. También, cuestionó el modus operandi de los agentes, quienes habrían violado una ley estatal que impide desde marzo que vayan ocultos por mascarillas y no se identifiquen.