Germán Lobo, exconsejero del CNE, sobre detención de su hijo por ICE: "Duele el trato degradante"

Tegucigalpa, Honduras.- Germán Lobo, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), habló con EL HERALDO sobre la detención de su hijo Enmanuel Lobo en Estados Unidos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En las últimas horas se viralizó en redes un video del hijo del exconsejero y músico hondureño, quien fue arrestado con violencia en Utah. En las imágenes se escucha a uno de los oficiales identificarse como integrante de la unidad de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE, mientras solicita a Lobo sus documentos de identidad y pasaporte.

En otro fragmento del video se observa cuando es lanzado al suelo para ponerle las esposas. Ante ello, el exconsejero Germán Lobo manifestó: "Sabemos que es una política estatal la cuestión con los migrantes, pero la tristeza y la nostalgia es la forma degradante de cómo tratan a los ciudadanos, a nuestra gente, ¿verdad?". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En relación a cómo se encuentra su hijo, contó: "Él pudo hablar con su mamá ayer por la noche y dijo que estaba bien y que estaba esperando que hoy o en el transcurso de los días lo llevaran al juez de migración para ver cuál va a ser su situación, confiándole que tenga un trato digno". Germán Lobo manifestó que se acercó al gobierno para gestionar un acompañamiento durante el proceso migratorio al joven. "Debido a eso y al dolor que me causó ver cómo lo trataron, pues me comuniqué con alguien de Cancillería para que Cancillería, a través del consulado que tiene su sede en Colorado, esté pendiente de esa situación y si es posible que me le den asistencia". "Me acerqué donde la designada presidencial María Antonieta (Mejía) a solicitarle su apoyo para que me le den un acompañamiento vía consular. Para que me lo respeten y sea de conformidad con lo que establece la ley migratoria", añadió.