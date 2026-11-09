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Investigación revela fallas médicas en 23 muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE

Según informes obtenidos por el diario San Francisco Chronicle, en ocho casos el personal no realizó adecuadamente maniobras de reanimación cardiopulmonar

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 20:35
Investigación revela fallas médicas en 23 muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE

El reporte también documentó incumplimientos de protocolos médicos en centros de detención de Estados Unidos, mientras la administración de Donald Trump amplía su capacidad para retener migrantes.

 Foto: EFE.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una investigación interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concluyó que las deficiencias en la atención médica fueron un factor previo a la muerte de veintitrés inmigrantes que permanecían bajo custodia de la agencia, según informes obtenidos por el diario San Francisco Chronicle.

El rotativo californiano obtuvo los resultados de las investigaciones internas de ICE sobre el deceso de veintinueve inmigrantes detenidos entre enero de 2025 y enero de 2026. Los investigadores de ICE calificaron como deficiente la atención prestada en al menos veintitrés de los veintinueve casos de extranjeros fallecidos en ese periodo, dice el reporte del periódico.

El informe interno también reveló que el personal de los centros de detención se apartó de los protocolos de una práctica médica segura o no proporcionó la atención necesaria dentro de esos estándares.

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En al menos ocho de los casos, los trabajadores médicos no realizaron adecuadamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) o simplemente no los practicaron, revela el diario.

Los casos incluyen el deceso del nicaragüense Delvin Rodríguez, de 39 años, que se ahorcó con una sábana un día después de haberle dicho a un guardia en un centro de detención de ICE en Mississippi que ya no quería “seguir en este mundo”.

Un agente penitenciario había retirado la sábana de su celda, pero otro guardia se la devolvió, según el informe del San Francisco Chronicle. Sobre esa muerte, ocurrida el 4 de diciembre de 2025, ICE dijo -en un comunicado- que el personal médico respondió a una llamada de emergencia, después que Rodríguez no registrara pulso. No obstante, “se llevaron a cabo maniobras de reanimación y fue trasladado al hospital, donde posteriormente falleció”.

Otro caso es el del chino Huabing Xie, quien informó al personal de un centro de detención del ICE en California que le dolía el pecho; ninguno de los profesionales médicos a cargo en el lugar lo evaluó ni le brindó tratamiento. Casi dos horas después, Xie falleció a causa de un infarto.

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Desde el regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump, ICE ha duplicado el número de sus centros de detención, de 134 en enero de 2025 a 272 en julio de 2026, según datos del Instituto de Política Migratoria (MPI).

La Administración Trump ha manifestado su intención de utilizar parte de los 240.000 millones de dólares asignados por el Congreso para labores de control migratorio con el fin de ampliar la capacidad de detención hasta alcanzar los 100.000 extranjeros detenidos.

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Redacción web
Agencia EFE

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