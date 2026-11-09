¿Cuál es el precio del dólar para este martes 10 de noviembre en Honduras?

La moneda estadounidense se cotizará a 26.9161 lempiras para la compra y 27.0507 lempiras para la venta, lo que representa un incremento de 0.0004 lempiras en ambos valores respecto al lunes 9 de noviembre, cuando se ubicó en 26.9157 y 27.0503 lempiras, respectivamente.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar seguirá mostrando una tendencia al alza este martes 10 de noviembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia divulgado por el Banco Central de Honduras ( BCH ).

El comportamiento de la moneda extranjera muestra variaciones durante las jornadas anteriores. El lunes 2 de noviembre, el dólar comenzó la semana con un precio de 26.9153 lempiras para la compra y 27.0499 lempiras para la venta.

Para el martes 3 de noviembre, ambas cotizaciones registraron una reducción. La compra descendió a 26.9080 lempiras, con una baja de 0.0073 lempiras, mientras que la venta se ubicó en 27.0425 lempiras, tras disminuir 0.0074 lempiras.

El miércoles 4 de noviembre continuó el descenso, aunque de forma más moderada. El precio de compra pasó a 26.9079 lempiras y el de venta a 27.0424 lempiras, con una reducción de 0.0001 lempiras en ambos valores.

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La tendencia a la baja se mantuvo el jueves 5 de noviembre. La compra se estableció en 26.9045 lempiras y la venta en 27.0390 lempiras, lo que representó una disminución de 0.0034 lempiras en cada cotización respecto al día anterior.

Sin embargo, el viernes 6 de noviembre se produjo un repunte. El dólar alcanzó los 26.9101 lempiras para la compra y 27.0447 lempiras para la venta, con incrementos de 0.0056 y 0.0057 lempiras, respectivamente.

Tras el fin de semana, el lunes 9 de noviembre la el dólar estadounidense volvió a subir. La compra llegó a 26.9157 lempiras y la venta a 27.0503 lempiras, ambas con un incremento de 0.0056 lempiras frente al último registro del viernes.

Para este martes 10 de noviembre, el comportamiento continúa al alza, con un nuevo aumento de 0.0004 lempiras tanto en la compra como en la venta.