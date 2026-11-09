Cortes de energía para este martes 10 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una serie de cortes de energía por mantenimiento registrará este martes -10 de noviembre- el sistema eléctrico en los departamentos de Cortés, La Paz, Olancho y Valle, que se verán afectados de manera temporal.
Las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) trabajarán en un horario entre las 8 de la mañana a las 4 de la tarde para realizar mantenimiento general del circuito así como la instalación de restauradores en algunos proyectos.
A continuación el listado detallado de sectores que no contarán con el servicio eléctrico en estas horas:
Municipios de Valle 8:00 A.M. A 4:00 P.M.
Aldea La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de Las Guarumas, desvío El Tránsito, Aldea El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, Aldea San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, Aldea El Talquezal, Puente 6, 7, El Limón, El Guayabo # 2, parte de Agua Fría, El Carreto, Resbaloso, Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías, Cementerio, parte de La Guasimada, La Lucía, Candelaria, Picacho, San Francisco Número 2, La Rinconada, Tempisque.
El Volcancillo, La Arada, Santa Lucía, Langue (Hato Nuevo, calle a Luminapa, El Rincón). Las Lajas, Aduana El Amatillo, El Resbaloso, Paso Hondo, El Chorro, Aldea Piedras Blancas, Aldea Santa Rita, La Coyota, Aldea Los Luises, Conchal, El Capulín, La Guacimada, El Pochote, El Monumento, La Torre, San Andrés, Guayabillas, Altos Del Nancito, El Chorro, El Portillo, Los Almendros, Los Horcones, El Zapote, La Orilla, El Llano de Jesús, Las Lomas.
El Junquillo, El Picacho, Santa Ana, El Platero, Goascorán, La Pital, El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya, Sampito, Aramecina, Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordía, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo De Agua, Talpetate, El Nance, Santa Lucía, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros, La Laguna, El Coyote, El Chaparral, Macuelizo, Caridad, La Canadá, Las Delicias, El Terremoto, Los Vinos, El Cubulero, El Pozo Zarco, La Puerta Nacional.
Municipios de Valle y La Paz 8:00 A.M. A 4:00 P.M.
Aldea La Laguna, Playitas, Huatales, La Sonora, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, Isla San Carlos, El Naranjo, El Aceituno, La Peña # 2, Aldea El Estero, El Candil, Alianza, Bo. Mongolla, Bo. Las Delicias, Bo. Arriba, Bo. Abajo, Bo. El Cementerio, Bo. El Centro, Aldea San Pedro Calero, Calicanto, Bo. El Estadio Caridad, Las Minitas, El Edén, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar, Aguanqueterique.
Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera, Llano de Guaruma, Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, Aldea Santa Rosita, Las Arada, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan de La Paz, El Rodeo, San José de Los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo, Guajiquiro y zonas aledañas.
Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, Olancho 8:00 A.M. A 4:00 P.M.
Toda Ciudad Catacamas, Res. Los Llanos 1, Bo. La Trinidad, Res. Los Llanos 2, Col. 15 de Septiembre, Bo. El Espino, Teletón, Col Nueva Patria, Residencial Las Uvas, Res. Garza Real, parte del Barrio El Estadio, parte de colonia Los Maestros, Residencial Rosales, Escuela El Sembrador, Barrio El Llano, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, Colonia Agrícola.
Aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, Comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmi y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés 8:45 A.M. A 2:45 P.M.
Cabañas, Navidad, Modesto Rodas, Gran Villa, Teletón, Colonia Pastor Zelaya I.
San Pedro Sula, Cortés 9:00 A.M. A 1:00 P.M.
Colonia Jardines del Valle, Quintas San Rafael.
Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos, Cortés 9:00 A.M. A 3:00 P.M.
Aldea Caracol, La Barca, Potrerillitos, Sosoa, Empresas: Vitapro, Nupetsa, Plantel Hidalgo, Empacadora Cadeca, Nicovita, Molcasa, Granja Caracol.