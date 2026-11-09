Reprograman para el 20 de noviembre fallo judicial contra los Delta Teams

Tegucigalpa, Honduras. La Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción reprogramó para el viernes 20 de noviembre la lectura del fallo en el proceso judicial contra cuatro integrantes de los denominados Delta Teams, señalados por su presunta vinculación con la desaparición de Angie Samantha Peña. La joven desapareció el 1 de enero de 2022, cuando disfrutaba de unas vacaciones familiares en Roatán, Islas de la Bahía. Desde entonces, su familia exige esclarecer lo ocurrido y conocer su paradero. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que, aunque los jueces ya habían deliberado sobre el caso, decidieron revisar nuevamente los medios de prueba antes de emitir una resolución.

"El tribunal de sentencia estimó que, si bien ya está deliberado y se había arribado a la posibilidad de dar el fallo correspondiente, se va a revisar y a corroborar de nuevo cada uno de los medios de prueba para dar un fallo conforme a cada una de las pretensiones de las partes procesales", manifestó Silva. El funcionario también indicó que el tribunal estableció el 20 de noviembre a la 1:30 p. m. como nueva fecha para la audiencia, debido a que el traductor estará fuera del país a partir del día 16. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Silva recordó que, durante la próxima audiencia, los jueces podrán emitir un fallo de culpabilidad o absolver a los acusados de responsabilidad penal. "Recordemos que en ese momento se va a dictar un posible fallo de culpabilidad y repetimos, o fallo absolviendo la responsabilidad penal, esto tiene que ver con la evacuación de la prueba que se dio mediante la condición, en este caso de secretividad", explicó.

Defensa señala volumen de pruebas en el proceso

Por su parte, el abogado defensor Andrés Urtecho se refirió a las razones que, a su criterio, explican la demora en la emisión del fallo judicial. El profesional del derecho señaló que los tribunales mantienen una elevada carga de trabajo y que deben dedicar tiempo al análisis de los elementos presentados durante el juicio. "Porque los tribunales pasan muy apretados, juicios, sentencias, audiciones todos los días; no es fácil para ellos. Segundo, el volumen de prueba que tiene que ser analizado por el tribunal y eso le lleva tiempo", expresó. Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022, cuando disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en Roatán, Islas de la Bahía.

La joven salió a bordo de una moto acuática (jet ski) desde el sector de West Bay, pero nunca regresó al lugar donde permanecían sus familiares. Tras reportarse su desaparición, las autoridades hondureñas activaron operativos de búsqueda en diferentes sectores marítimos de Roatán y zonas aledañas. Equipos de rescate y organismos de seguridad participaron en las labores para localizarla. Posteriormente, la búsqueda se extendió a otras zonas del Caribe, luego de que localizaran la moto acuática que utilizaba Angie en las costas de Belice, junto con uno de sus aretes. El hallazgo generó nuevas interrogantes sobre lo ocurrido y llevó a sus familiares a exigir que las autoridades investigaran la posibilidad de que la joven hubiera sido víctima de un hecho criminal.

Cuatro personas enfrentan proceso judicial