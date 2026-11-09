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Muere Donnie Dunagan, voz original de Bambi

El actor estadounidense, que prestó su voz al cervatillo de Disney en 1942, falleció el 4 de noviembre a causa de un cáncer de pulmón

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 13:37
Muere Donnie Dunagan, voz original de Bambi

Dunagan, que fue actor infantil y después militar, murió a los 92 años en Estados Unidos, según confirmaron sus representantes.

 Foto: Instagram | Captura de pantalla

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Donnie Dunagan, que prestó su voz al joven Bambi en la película de animación de Disney estrenada en 1942, murió el miércoles 4 de noviembre a los 92 años a causa de un cáncer de pulmón. Lo confirmaron a la revista Variety sus representantes, Kris Jones y Nery Lemus, de la agencia CelebWorx.

Los agentes recordaron su paso por el ejército y su vínculo con los espectadores, y señalaron que Dunagan les pidió, en sus propias palabras, "no estar tristes debido a la gran vida que viví". También destacaron que se involucró con otros veteranos y que mantuvo un trato cercano con sus seguidores.

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Dunagan nació el 16 de agosto de 1934 en San Antonio, Texas. Su familia se trasladó a Hollywood después de que un agente de talentos se fijara en él cuando tenía tres años. Debutó en el cine en 1938 con Mary Carey’s Chickens y al año siguiente interpretó a Peter von Frankenstein, nieto del célebre doctor, en "El hijo de Frankenstein". Participó además en "The Forgotten Woman" y "Tower of London", ambas de 1939, en «Vigil in the Night» (1940) y en Meet the Chump (1941).

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Tras Bambi, ingresó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde llegó a ser uno de los sargentos instructores más jóvenes de su historia. Sirvió en tres misiones en Vietnam y se retiró en 1977 con el rango de mayor. Recibió una Estrella de Bronce y tres Corazones Púrpura.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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