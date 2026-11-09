Muere Donnie Dunagan, voz original de Bambi

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Donnie Dunagan, que prestó su voz al joven Bambi en la película de animación de Disney estrenada en 1942, murió el miércoles 4 de noviembre a los 92 años a causa de un cáncer de pulmón. Lo confirmaron a la revista Variety sus representantes, Kris Jones y Nery Lemus, de la agencia CelebWorx.

Los agentes recordaron su paso por el ejército y su vínculo con los espectadores, y señalaron que Dunagan les pidió, en sus propias palabras, "no estar tristes debido a la gran vida que viví". También destacaron que se involucró con otros veteranos y que mantuvo un trato cercano con sus seguidores.