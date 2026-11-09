Muere Donnie Dunagan, voz original de Bambi

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Donnie Dunagan, que prestó su voz al joven Bambi en la película de animación de Disney estrenada en 1942, murió el miércoles 4 de noviembre a los 92 años a causa de un cáncer de pulmón. Lo confirmaron a la revista Variety sus representantes, Kris Jones y Nery Lemus, de la agencia CelebWorx.
Los agentes recordaron su paso por el ejército y su vínculo con los espectadores, y señalaron que Dunagan les pidió, en sus propias palabras, "no estar tristes debido a la gran vida que viví". También destacaron que se involucró con otros veteranos y que mantuvo un trato cercano con sus seguidores.
Dunagan nació el 16 de agosto de 1934 en San Antonio, Texas. Su familia se trasladó a Hollywood después de que un agente de talentos se fijara en él cuando tenía tres años. Debutó en el cine en 1938 con Mary Carey’s Chickens y al año siguiente interpretó a Peter von Frankenstein, nieto del célebre doctor, en "El hijo de Frankenstein". Participó además en "The Forgotten Woman" y "Tower of London", ambas de 1939, en «Vigil in the Night» (1940) y en Meet the Chump (1941).
Tras Bambi, ingresó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde llegó a ser uno de los sargentos instructores más jóvenes de su historia. Sirvió en tres misiones en Vietnam y se retiró en 1977 con el rango de mayor. Recibió una Estrella de Bronce y tres Corazones Púrpura.