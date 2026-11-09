Isidro Sánchez, el icónico ciclista de 68 años que desafía a la Vuelta El Heraldo

Tegucigalpa.- Camino al portal de los setenta años, aparece como una bala en el sendero de la Vuelta El Heraldo el nombre de Isidro Sánchez, un icono de la ruta pedalera más importante de Honduras que parece no tener fecha de extinción... "Todavía tenemos fuerza, el motor nos sigue dando combustible para las piernas", sentencia el orgullo de la colonia Los Pinos, a sus 68 años una fija en la historia de la competencia de las cadenas. Sin aristocráticas frases, Isidro Sánchez revela su clave del éxito, alejada de las más encopetadas enciclopedias nutritivas que cualquiera pudiera consultar para rendir en la exigente Vuelta El Heraldo: "Arena y grava... arroz y frijoles... ja, ja, ja".

A Isidro Sánchez lo encontramos en el Campo Parada Marte, después de uno de sus rutinarios cuatro entrenamientos semanales al frente de "Tomaso", su caballo de hierro que lo acompaña a todas partes: El Salvador, Nicaragua, Guatemala y, para no ir tan lejos, hace poco a Choluteca, pero sin escalas desde Tegucigalpa.

"A mi edad me quise probar y me fui a Choluteca... 144 kilómetros los hice en cinco horas", responde sin titubear este personaje que desafía a la naturaleza, este coleccionista de trofeos que reta al tiempo, este héroe de la carretera que no se achica ante ningún repecho. "En la Vuelta El Heraldo siempre he estado en los primeros lugares y en la edición anterior quedé picado porque ahí por Prados Universitarios se me atravesaron y me fregaron. Esta vez quiero otro podio". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

- ¿Y ahora va en qué categoría?

- Máster D. Va a estar duro porque hay unos tres o cuatro rivales fuertes: Dimas Moya, uno que viene de San Pedro Sula y otro que viene de Estados Unidos. Pero quiero jugármela a ver qué hago...

- ¿Cómo mira el circuito?

- Está duro, pero por eso hay que practicarlo mucho. Si usted no lo entrena, se siente duro y llega un momento en que ya lo le dan las piernas, el corazón, los pulmones... no hay nada, solo para atrás.

Recopilador de triunfos...

Campeón de la Máster C Ruta en 2024 (1:08:06), Isidro Sánchez quiere volver a la senda del oro: "¡Se divierte uno dejando gente atrás!... ja, ja, ja", se regocija este capitalino de pronunciados surcos en su cara, acaso las huellas que delatan su amor por el ciclismo.