Diez cosas que debes saber antes de la Vuelta Ciclística El Heraldo 2026

Tegucigalpa.- A menos de un mes para que se mire flamear la bandera a cuadros, la comunidad de los pedales y las cadenas alista sus cuerpos y sus máquinas para retar lo que será el regreso a los 45 kilómetros de ruta, la Vuelta Ciclística El Heraldo 2026 que pondrá a prueba la estrategia de los principales clubes del país y del exterior para llegar al podio... A continuación, damos respuesta a algunas de las principales interrogantes que los ciclistas le comentan al Comité Organizador, tomando en cuenta, principalmente, que las inscripciones para participar en la madre de todas las batallas del ciclismo hondureño finalizan el 2 de noviembre en todas las oficinas de Banco del País y el 7 de noviembre en el sitio web de El Heraldo. ¿Cómo me puedo inscribir para participar en la Vuelta 2026?

Hay dos vías: desde el 5 de octubre hasta el 7 de noviembre, en el sitio web vueltaelheraldo.hn; y desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre, en cualquier sucursal de Banco del País a nivel nacional.

¿A qué institución se apoyará en esta edición de la VC?

Una parte de lo recaudado (recordá que el donativo es de 450 lempiras en octubre y 500 en noviembre) irá a la tesorería de la Fundación Anawin de Tegucigalpa, cuya cara más visible es el sacerdote Ovidio Rodríguez.

¿Cuántas categorías hay habilitadas para bicicletas de ruta?

Hay 15, divididas entre varones (Élite, Juvenil, Sub 23, Máster A, B, C, D, Novatos A, B y Cadetes) y mujeres (Élite, Máster A, B, Novatas y Cadetas). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Cuántas categorías hay habilitadas para bicicletas de montaña?

Hay 15, divididas entre varones (Cadetes, Juvenil, Máster A, B, C, D, Novatos A, B y Senior) y mujeres (Máster A, B, C, D, Novatas y Cadetas).

¿Cuántas vueltas se deben dar por cada categoría?

La mayoría dará una vuelta; dos vueltas para MTB Séniors (masculino), MTB Juvenil (masculino), Ruta Élite (femenino), Ruta Novatos, Ruta Máster A, B, C (masculino) y Ruta Juvenil (masculino); tres vueltas para Ruta Sub 23 (masculino) y Ruta Élite (masculino).

¿En qué categoría admiten menores de edad?

Ruta Juvenil (masculino), de 17 a 18 años; Ruta Cadetes y Cadetas, 15 a 16 años; Ruta Novatas, 17 años en adelante; MTB Cadetes y Cadetas, 15 a 16 años; MTB Juvenil, 17 a 18 años; MTB Novatos A, 16 a 30 años, y Novatas, 17 años en adelante; MTB Máster A (femenina), de 17 a 23 años. ¿Habrá seguridad durante la ruta?

Como es una costumbre, un ejército de voluntarios guardará el orden el 15 de noviembre: Tránsito, Policía Nacional, AMDC, Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Copeco, entre otros, atenderán a ciclistas y familias. Dicen que hay una variante en el circuito. ¿En qué consiste?

Ahora, el retorno no será en Lomas de Toncontín, sino en Los Laureles, a la altura de la empresa Baem. La salida será en el redondel del Campo Parada Marte y el otro retorno, en la Embajada de EE. UU.