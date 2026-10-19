Ciclismo y solidaridad se unen en la Vuelta de EL HERALDO 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando un halo misterioso inundó el alma del ciclismo, explotó el fuego sagrado de la quinceañera: esa hermosa quinceañera que se sube a la bicicleta y comienza a pedalear por una sola razón: los niños y las niñas de la Fundación Anawin recibirán el apoyo de la comunidad pedalística de la región para dar vida a la XV edición de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026. “Lo que comenzó en 2012 con una iniciativa de EL HERALDO, se convirtió en un legado eterno”, da la bienvenida Edy Montalván, gerente de Mercadeo de Grupo Opsa. Mientras habla, recuerda la vez que a Francisco Rivas, maestro del periodismo deportivo del país, se le encendió el bombillo para empezar a masificar la práctica del ciclismo en la ciudad y el apoyo de este rotativo a otros deportes del país.

Mientras las generalidades se confundían en el éter con la respiración de los invitados, el punto culminante propuso elevar a la categoría de inolvidables a algunos nombres propios del ciclismo hondureño. Fueron subiendo uno a uno, al ritmo de los aplausos del respetable, personajes como el cholomeño Miguel Cruz; el famoso “Pitbull”, Marlon García; y la bicampeona vigente de la Élite femenina, Karen Elisa Amaya. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre tanto, vía video desde Guatemala, la voz del actual monarca de la Élite masculina, Héctor Menéndez, pedía apoyo a la causa: “Esta carrera es muy bonita... los veo el 15 en la carretera”. Bramaban los rugidos de ese pueblo pedalero que lleva el deporte de las dos ruedas en el alma y que esta vez solo debe hacer un donativo de 450 lempiras en octubre y 500 en noviembre para participar y apoyar a la Fundación Anawin.

“Quince años pedaleando juntos es un compromiso, es el valor de la perseverancia y una comunidad que cree en lo que hacemos”, continúa diciendo Edy Montalván. Luego, da paso a las palabras de la jefa de Redacción de EL HERALDO, Glenda Diosana Estrada, elocuente en su discurso: “La Vuelta Ciclística celebra su decimoquinta edición no solo como la competencia que convierte a Tegucigalpa en la capital del ciclismo, sino como un espacio que une familias en un ambiente de sana convivencia y pasión deportiva”.