Karen Amaya defenderá su corona en la Vuelta El Heraldo: "Será un gran desafío"

Tegucigalpa.- El pelo de la pequeña Karen Amaya baila a ritmo desordenado al compás del viento mantecado de La Entrada, Copán; va en su pequeña bicicleta a comprar comida al famoso Triángulo, mientras silba bajito, como queriendo jugar con dos guacamayas que emperifollan el lugar. “En mi pueblo la bici era nuestro medio de transporte, íbamos a la escuela, hacíamos mandados, todo”, trae el recuerdo de su infancia la actual bicampeona de la Élite, Karen Amaya, mientras se acomoda su delgado pelo negro para hablar con nosotros antes de la Vuelta El Heraldo 2026. Cuéntenos su historia, Karen, ¿hace cuánto practica el ciclismo?

​​​​Soy de La Entrada, Copán, y tengo aproximadamente 13 años practicando el ciclismo profesional; es un estilo de vida y este año tenemos que agarrar esa corona. No va a ser fácil, pero hay que intentarlo.

Después de ser un medio de transporte, la bicicleta es ahora su forma de hacer deporte, ¿no?

Cuando vine a Tegucigalpa la vida me cambió y, claro, hoy en día la bicicleta es un estilo de vida gracias al cual me ha tocado ponerme la camiseta de la Selección Nacional de Honduras en otros países y eso me llena mucho de orgullo y satisfacción personal. Hablando de este 2026, ¿cuál es el tramo más complicado del circuito?

El anillo no es fácil, todos los tramos llevan sus pros y sus contras y este año cambiaron la ruta y va a estar más exigente, pero para eso nos preparamos las mujeres élite, para este gran desafío. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuéntenos un día a día suyo: ¿se dedica exclusivamente al ciclismo?

Antes sí me dedicaba full-time al ciclismo, pero ahora ya no porque tengo mi emprendimiento y me toca atender muchos clientes. Por eso hay días que no me queda chance de entrenar en la calle, aunque siempre trato de hacer rodillo; igual, a uno como mujer se le dificulta salir a entrenar a la calle, es más vulnerable y hay días que sinceramente no quiero salir, pero al final tenemos que meterle ganas. ¿Siente la presión del que va en el vehículo?

La verdad que sí. Por eso hago un llamado a todos los conductores de que si nos ven entrenando en la calle, que nos respeten, que nos den esa distancia que necesitamos. En Tegucigalpa no hay dónde entrenar; muchas personas me preguntan si no me da miedo andar sola por ser mujer y les digo que sí, me da miedo, pero hay algo que he adquirido y es la experiencia de andar en la carretera, entonces ya sé dónde hay más tráfico y dónde no, por eso alterno rutas.