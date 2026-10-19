Hoy se abre oficialmente el telón de la mayor fiesta ciclística del país

Tegucigalpa, Honduras. Con los vientos de adrenalina ya soplando en la atmósfera capitalina, hoy se da el banderillazo oficial de la decimoquinta edición de la mayor fiesta de ciclismo que existe en Honduras. Este lunes 19 de octubre se realiza el lanzamiento de la Vuelta Ciclística de Diario EL HERALDO. El evento se llevará a cabo a partir de las 10:00 de la mañana y tendrá lugar en Plaza Sol de Multiplaza, en Tegucigalpa. Será una fiesta total en la que convergerán varias partes que hacen posible la realización de una competencia que nació en 2012 y que año a año se ha venido afianzando en la mente del pueblo nacional e internacional.

Los organizadores darán la bienvenida al acontecimiento y romperán el hielo de una actividad deportiva que es esperada con ansias por los amantes de la bicicleta. En el acto estarán representantes de Aguazul, Banpaís, Alcaldía de Tegucigalpa, Bike Mart y otros patrocinadores que son actores clave para que el proyecto siga siendo una realidad.

De igual manera, en cuanto a fuerzas vivas, se espera la presencia de miembros de la Gerencia de Deportes y Recreación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Movilidad Urbana y Policía Municipal, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Copeco, Cuerpo de Bomberos de Honduras, Cruz Roja Hondureña, Cruz Verde Hondureña, Scouts de Honduras y Federación Nacional de Ciclismo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Solidaridad de manifiesto

Un video promocional que hará alusión a los "quince años pedaleando juntos" agitará los corazones de los presentes de cara a la competencia que se celebrará el domingo 15 de noviembre en el anillo periférico de la capital.