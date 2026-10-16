Inscripciones para la Vuelta Ciclística de EL HERALDO están abiertas: ¿cuándo es la competencia?

Tegucigalpa, Honduras. - Con la fecha de la fiesta definida y reservada en el calendario, las inscripciones ya están disponibles para centenares de apasionados por el deporte del pedal sean parte del evento ciclístico más grande de Honduras. La edición número 15 de la Vuelta EL HERALDO se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre en la capital, y el proceso de registro está habilitado para quienes desafiarán el asfalto en su bicicleta. ¿Cómo es el proceso? Hay dos vías para registrarse en la competencia de ciclismo más numerosa del país.

Las inscripciones comenzaron la tarde del lunes 5 de octubre a través del sitio web vueltaelheraldo.hn y estarán abiertas hasta el 2 de noviembre. La otra alternativa es en forma presencial en las diferentes agencias de Banpaís de todo el territorio nacional. Esta opción se habilitará desde este lunes 19 de octubre y se cerrará el 7 del próximo mes. El costo es de 450 lempiras en el presente mes y de 500 en noviembre, por lo que se invita a los amantes del pedal a apresurarse para reservar su cupo. Hasta ahora, son 30 las categorías habilitadas: 15 para bicicleta de ruta y 15 para las montañesas.

Competencia solidaria

El lanzamiento oficial de la Vuelta Ciclística será este lunes y se llevará a cabo a partir de las 10:00 de la mañana en Plaza Sol de Multiplaza, en la capital. En el lugar estarán representantes de patrocinadores como Aguazul, Banpaís y Bike Mart, además de organizadores, ciclistas y otras personalidades involucradas en la competencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La Vuelta siempre se realiza en beneficio de una institución necesitada y esta vez no será la excepción. Parte de los fondos recaudados con las inscripciones se destinará a la Fundación Anawin, una entidad que tiene programas de apoyo escolaDatos relevantes de la decimoquinta Vueltar y alimentación para niños de zonas vulnerables de Honduras. El tercer domingo de noviembre es el día reservado para que Tegucigalpa vibre al ritmo de un auténtico festival del ciclismo.

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