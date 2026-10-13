Se define fecha para la Vuelta Ciclística de Diario El Heraldo: 15 años rodando juntos

Será el domingo 15 de noviembre cuando centenares de hombres y mujeres se reunirán en la capital catracha para protagonizar un acontecimiento tan esperado como mayúsculo.

Tegucigalpa, Honduras. - Tanto en el boca a boca como en el mundo de las redes sociales se ha venido acentuando una interrogante: ¿cuándo será la Vuelta Ciclística de Diario EL HERALDO ? Damas y caballeros, la intriga se ha disipado porque ya hay fecha para la mayor fiesta del pedal de Honduras.

Se vislumbran más de 1,400 ciclistas para dar vida a un evento que ya está tatuado en la mente de pedaleros nacionales e internacionales.

No se trata de una Vuelta más... Será la decimoquinta edición de la competencia ciclística más numerosa que existe en el país. El lema «15 años rodando juntos» de la promoción de EL HERALDO sintetiza lo especial de una competencia que, además de impulsar el deporte, tiene un fin benéfico.

Día del lanzamiento

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Aquel sueño que arrancó en 2012 se ha convertido en toda una marca registrada y en este 2026 quedará nuevamente evidenciada la grandeza de la actividad heraldista. Este lunes 19 de octubre será el lanzamiento de la Vuelta en su versión número 15.

Ahí, en Plaza Sol de Multiplaza, convergerán ciclistas, patrocinadores, fuerzas vivas, organizadores y otros colaboradores para abrir el telón en forma oficial. Allí se darán a conocer detalles de una Vuelta a la que Héctor Menéndez y Karen Amaya llegan como vigentes monarcas.

¿Defenderán su trono o serán desbancados de la silla de honor?

Más de 30 categorías abrirán inscripciones para albergar a esos amantes de la bicicleta que ya están en plena preparación de cara al día cero. El redondel del desvío a los batallones se convertirá en el punto de salida de un circuito que constará de 44 kilómetros y que tendrá su premiación en Campo Parada Marte. Señores y señoras, la fecha de la fiesta ya está pactada...

FECHAS IMPORTANTES

Lunes 19 de octubre

Este día será el lanzamiento de la Vuelta Ciclística. El evento se llevará a cabo den Plaza Sol de Multiplaza de la capital y comenzará a las 10:00 de la mañana.

Sábado 14 de noviembre

Se estarán entregando los kits a cada uno de los participantes inscritos. El acto se realizará en Multiplaza de Tegucigalpa y se llevará a cabo de 10:00 AM a 7:00 PM.

Domingo 15 de noviembre

Día en que se desarrolarrá la decimoquinta Vuelta Ciclística. Arrancará a las 6:00 AM y comenzará en el redondel del desvío a Ciudad Mateo. La premiación será en Campo Parada Marte.

Este año la Vuelta EL HERALDO se hará en beneficio de la Fundación Anawin, que tiene programas de apoyo escolar y alimentación destinados a niños de kínder y primaria.