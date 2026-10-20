Rehabilitación vial en la colonia Kennedy alcanza el 95% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La rehabilitación vial de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, registra un avance del 95%, mientras los trabajos continúan en calles secundarias y callejones.
José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó que las principales calles ya fueron intervenidas y que quedan algunos tramos por completar.
El proyecto representa una inversión estimada de 85.1 millones de lempiras y contempla la recuperación de aproximadamente 46,100 metros cuadrados de superficie asfáltica.
Según informaron las autoridades, el proyecto beneficiará a unos 200,000 habitantes.
Lluvias retrasan la señalización
La rehabilitación se realiza mediante una técnica de reciclado asfáltico que utiliza maquinaria conocida como los “dragones”.
El procedimiento permite calentar y procesar el pavimento existente para reutilizarlo, antes de colocar una nueva capa de asfalto de cinco centímetros de espesor.
Una vez terminados los tramos pendientes, las cuadrillas deberán señalizar cerca de cinco kilómetros de calles y avenidas con líneas blancas y amarillas, flechas direccionales y vialetas para orientar a los conductores.
Sin embargo, las lluvias han retrasado esta etapa. Sierra explicó que las condiciones actuales impiden aplicar la pintura tanto durante el día como en horario nocturno.
“Estamos casi a un 95% de terminar los trabajos. Nos quedan algunas calles pequeñas y callejones por intervenir. Posteriormente, vamos a señalizar con pintura blanca, amarilla y vialetas”, detalló el funcionario.
La señalización se realizará cuando las condiciones del tiempo permitan trabajar sobre la superficie sin comprometer la aplicación de la pintura.
Mientras tanto, las labores de rehabilitación continúan en los sectores que todavía están pendientes. El proyecto busca mejorar las condiciones de circulación en la colonia, aunque su conclusión dependerá de que puedan completarse los trabajos restantes y la demarcación vial.