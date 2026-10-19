Alcaldía siembra plantas en parques del centro histórico, desde El Obelisco hasta La Leona

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía del Distrito Central (AMDC) ha sembrado más de 2,000 plantas durante los últimos dos meses como parte de los trabajos de recuperación de parques y áreas verdes de la capital, informó Carlos Deras, jefe de Parques y Jardines. "Durante los últimos dos meses hemos sembrado más de 2,000 plantas, con el propósito de recuperar la cobertura vegetal y embellecer estos parques emblemáticos de nuestra ciudad", detalló el funcionario. Las intervenciones incluyen la evaluación del suelo, el retiro de vegetación seca o deteriorada y la reorganización de espacios donde las plantas, según las autoridades municipales, dificultan la visibilidad o favorecen la acumulación de basura.

En el caso de los parques del casco histórico de Tegucigalpa, los trabajos se extienden desde el parque El Obelisco hasta el parque La Leona.

Mientras que, las áreas verdes intervenidas van desde las rotondas de Las Brisas y MetroMall, hasta las inmediaciones del Estadio Nacional y los bulevares La Hacienda y Suyapa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con las autoridades, el objetivo es que las labores continúen durante los próximos meses para finalizar el proyecto antes de que termine el año.

Los trabajos abarcan los parques El Obelisco, Herrera, La Libertad y La Leona. También incluyen áreas verdes de la rotonda de MetroMall, la rotonda de Las Brisas y los alrededores del mercado La Isla. Las cuadrillas municipales trabajan además en las inmediaciones del Estadio Nacional, las medianas del anillo periférico y los bulevares La Hacienda y Suyapa, entre otros puntos de la capital. "El objetivo es conservar el espacio público en buenas condiciones, mejorar su imagen y brindar a la población parques limpios, seguros y agradables", explicó el funcionario a EL HERALDO.