Ruta de evacuación en colonia Izaguirre alcanza el 80% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de una ruta de evacuación en el sector La Isla, de la colonia Izaguirre, registra un avance aproximado del 80% y se prevé que concluya en diciembre de 2026, según las autoridades municipales. El proyecto busca facilitar el desplazamiento de unas 5,000 personas que viven en la zona, donde las crecidas de la quebrada pueden dificultar el acceso a las viviendas y aumentar el riesgo durante la temporada de lluvias. Antes de que comenzaran las obras, los habitantes debían transitar por el cauce de la quebrada para entrar y salir de sus casas, una situación que complicaba sus desplazamientos cuando aumentaba el nivel del agua.

La intervención se ejecuta con una inversión de 11 millones de lempiras, en conjunto con la cooperación alemana, y está orientada a mejorar la conexión peatonal y reducir la exposición de los residentes a posibles inundaciones.

Un paso elevado de 136 metros

Uno de los principales componentes es la construcción de un paso peatonal elevado de 136 metros de longitud, equipado con barandales metálicos y accesos que conectan directamente con las viviendas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), explicó que la estructura permitirá a los residentes desplazarse por una ruta permanente, sin tener que utilizar la quebrada para salir o regresar a sus hogares. Además del paso elevado, el proyecto incluye un muro de contención y protección de 68.62 metros de longitud y 3.15 metros de altura, diseñado para proteger el sector. Los trabajos también contemplan un disipador de energía de concreto reforzado de 39 metros, cuya función es reducir la velocidad del agua y ayudar a controlar su fuerza durante las crecidas. A estas estructuras se suman 28 metros de gradas de concreto reforzado y 75.144 metros cuadrados de aceras para mejorar la circulación peatonal. La intervención incluye, además, la aplicación de concreto lanzado en puntos específicos para proteger los taludes y reducir su exposición a la erosión.

También construirán un espacio recreativo