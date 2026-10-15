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Cáncer de mama: siete plazas de la capital se iluminan de rosa en octubre

Las plazas permanecerán iluminadas durante octubre para crear conciencia sobre la detección temprana, mientras en Honduras se registran cerca de 1,200 nuevos casos de cáncer de mama cada año

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 17:42
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En Honduras se diagnostican cerca de 1,200 nuevos casos de cáncer de mama al año, según cifras atribuidas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y reportes de organizaciones como Funhocam.

 Foto: Cortesía
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En el marco del Mes Rosa, siete plazas de Tegucigalpa y Comayagüela permanecerán iluminadas de rosa durante el resto de octubre para crear conciencia sobre esta enfermedad.

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La iniciativa busca recordar a la población la importancia de detectar el cáncer de mama a tiempo y acudir a los servicios de salud para realizarse los controles médicos correspondientes.

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Entre los espacios iluminados están las plazas frente a Mall Premier, Plaza Miraflores, el Hospital San Felipe y la Escuela Americana, ubicadas en distintos puntos de la capital.

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También se suman la plaza frente a la Basílica de Suyapa, la plaza de Las Banderas, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y la plaza Isis Obed Murillo, cerca del aeropuerto Toncontín.

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La detección temprana puede facilitar el diagnóstico y el acceso oportuno al tratamiento. Por ello, los especialistas recomiendan consultar con personal de salud sobre los controles adecuados según la edad y los factores de riesgo.

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Entre las señales que requieren evaluación médica están la aparición de bultos, cambios en la piel de las mamas, hundimientos o secreciones inusuales. Ante cualquiera de estas alteraciones, es importante buscar atención médica.

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Los antecedentes familiares también son relevantes, por lo que quienes tengan familiares cercanos que hayan padecido cáncer de mama deben consultar sobre su riesgo y las medidas de detección recomendadas.

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Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que la iluminación busca expresar solidaridad con las personas que enfrentan la enfermedad y sus familias.

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La iluminación rosa se mantendrá hasta finalizar octubre, como un recordatorio de que la prevención, la detección temprana y la atención médica oportuna son fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama.

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