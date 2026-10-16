¿Qué barrios y colonias del Distrito Central reciben agua de la planta El Picacho?

Tegucigalpa, Honduras.- La planta potabilizadora de El Picacho aporta entre el 20% y el 25% del agua que recibe Tegucigalpa, según informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). De acuerdo con las autoridades, el sistema potabiliza un promedio de 800 litros por segundo y una capacidad máxima de hasta 920 litros por segundo. El sistema aprovecha el agua de lluvia que cae en la zona de La Tigra y la conduce hasta la planta, donde pasa por un proceso de potabilización antes de distribuirse a los hogares capitalinos.

Este recorrido comprende cuatro etapas: la lluvia en La Tigra, la captación del agua, su conducción hasta la planta y el tratamiento para que pueda incorporarse al sistema de abastecimiento de la ciudad.

¿Qué zonas de la capital reciben agua de El Picacho?

Después de la potabilización, el agua se distribuye a distintos sectores del Distrito Central. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las zonas abastecidas figuran barrios y colonias de la salida a Olancho, cuyos habitantes dependen de este sistema para recibir el servicio en sus hogares. El barrio Buenos Aires también forma parte de los sectores que reciben agua de esta planta, al igual que El Bosque, dos zonas de la capital incluidas en este sistema de distribución. La colonia La Esperanza es otra de las comunidades abastecidas por El Picacho, junto con la colonia 21 de octubre. Asimismo, el sistema los sectores conocidos como Reparto por Bajo y Reparto por Arriba.