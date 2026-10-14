Planta El Picacho aporta hasta el 30% del agua que recibe el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El subsistema El Picacho aporta entre el 25 y el 30% del agua que recibe el Distrito Central, con una producción promedio de 800 litros por segundo, informó Luis Vélez, jefe de esta unidad de abastecimiento. Esta fuente, ubicada en el Parque Nacional La Tigra, mantiene su aporte superado desde mayo, cuando se declaró la emergencia hídrica en la capital. Su capacidad de producción y las condiciones naturales de la zona han sido fundamentales para atender la demanda de los abonados. “Desde mayo, cuando se declaró la emergencia hídrica en el Distrito Central, hubo un subsistema que nunca dejó de dar respuesta: El Picacho”, manifestó Vélez al referirse al desempeño de esta fuente durante los últimos meses. El funcionario explicó que la riqueza vegetal del parque favorece la captación y producción de agua, lo que convierte a El Picacho en una fuente importante para el abastecimiento de Tegucigalpa y Comayagüela. La planta procesa un promedio de 800 litros por segundo, aunque ha registrado caudales máximos de hasta 920 litros por segundo, de acuerdo con los datos proporcionados por el jefe del subsistema. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Con ese aporte hemos podido abastecer la salida a Olancho y la parte nororiental de la ciudad. Nuestro radio de influencia llega hasta el bulevar Morazán”, detalló el encargado sobre las zonas beneficiadas por la producción de esta planta. Vélez también indicó que las conexiones entre las redes permiten aprovechar el agua procedente de las principales fuentes que abastecen a la capital, lo que facilita las operaciones de distribución en diferentes sectores. “Mediante algunas líneas interconectadas, hemos logrado conectar las aguas de los embalses de El Picacho, La Concepción y Los Laureles. El Picacho sigue siendo una fuente vital para Tegucigalpa”, destacó el funcionario.

Niveles de las represas actualmente

El informe oficial de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), correspondiente al miércoles 14 de octubre de 2026, reporta una recuperación completa de Los Laureles, mientras que la represa La Concepción continúa con un nivel de almacenamiento inferior a la mitad de su capacidad. Los Laureles registra el 100% de su capacidad, equivalente a 10.503 millones de metros cúbicos de agua, con un nivel de 1,033 metros sobre el nivel del mar. El subsistema mantiene un riesgo hídrico bajo y una producción de 450 litros por segundo. La recuperación de este embalse representa una condición favorable para el abastecimiento de la capital, debido a que dispone de su capacidad total de almacenamiento, según los datos oficiales de la unidad municipal.