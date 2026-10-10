¿Cuándo mejorará el suministro de agua en Tegucigalpa tras las últimas lluvias?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las intensas lluvias registradas en la capital estas semanas, la represa Los Laureles alcanzó el 95.52% de su capacidad de almacenamiento de agua este sábado -10 de octubre-, mientras el embalse La Concepción llegó al 40.24%. Según los datos reportados por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), La Concepción continúa bajo riesgo hídrico alto. Aunque Los Laureles está cerca de alcanzar su capacidad máxima, La Concepción todavía necesita recuperar sus reservas, pues su embalse tiene una capacidad de almacenamiento mayor, por lo que requiere más agua para llenarse.

Los datos de la UMAPS detallan que Los Laureles almacena 10.033 millones de metros cúbicos de agua y registra un nivel de 1,032.50 metros sobre el nivel del mar (msnm). Su producción en planta alcanza los 450 litros por segundo. Por su parte, La Concepción cuenta con 14.570 millones de metros cúbicos almacenados y un nivel de 1,140 metros sobre el nivel del mar. La producción de su planta es de 700 litros por segundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Medida

Ante esta situación, la UMAPS prevé comenzar el trasvase de agua desde Los Laureles hacia La Concepción a partir del lunes. La medida busca aumentar las reservas del segundo embalse y disponer de una mayor cantidad de agua para los próximos seis meses, período en el que se prevé que no haya lluvias. El caudal de prueba reportado para el trasvase es de 518 litros por segundo. La operación permitiría aprovechar el volumen acumulado en Los Laureles para reforzar las reservas de La Concepción, que todavía se encuentra por debajo de la mitad de su capacidad.