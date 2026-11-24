Tabasco, México.- “Una mujer soñó con este momento. La otra tuvo la oportunidad de vivirlo”. Hoy, Fátima Bosch Fernández entrega su corona como Miss Universo 2025, no sin antes dejar su mensaje de despedida, recordando y agradeciendo la oportunidad de cumplir sus sueños y vencer sus miedos. Este 24 de noviembre, la reina mexicana dice adiós a su reinado para volver a ser, como ella misma expresó, “simplemente Fátima”. Con un emotivo video, en el que presentó a su "yo del pasado" y a su "yo del presente", la reina mexicana recordó que "en algún punto entre la niña que alguna vez imaginó este camino y la mujer que logró recorrerlo, se creó toda una vida de recuerdos".

En la publicación del clip, Bosch manifestó: "Dos versiones de una misma alma, sentadas una frente a la otra, con mil cosas que decir y un millón de razones para estar agradecidas".

Pese a que su sueño se cumplió, dejó claro que "la corona nunca fue toda la historia. Lo verdaderamente importante fue todo lo que tuvo que atravesar para convertirse en la mujer capaz de llevarla". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Eternamente agradecida. Eternamente transformada. Siempre Fátima", concluye el mensaje que acompaña la publicación del video, en cuyas imágenes se observa a la reina de belleza conversando con una versión de sí misma, que representa a la Fátima del pasado y a la mujer en la que se convirtió tras vivir la experiencia de Miss Universo.