Tegucigalpa, Honduras.- Un Juzgado de Letras Natural designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reprogramó para el lunes 7 de diciembre la juramentación de un perito relacionada con el caso denominado Sedesol 2.0.

La diligencia prejudicial estaba prevista para el martes 24 de noviembre, sin embargo, el abogado Darwin García presentó documentación para justificar su inasistencia ante el órgano jurisdiccional.

Según el profesional del derecho, la investigación involucra a varios exfuncionarios y diputados de Libre, y está relacionada con una pericia cuya juramentación estaba prevista para este miércoles 25 de noviembre.

No obstante, mediante una resolución emitida el 23 de noviembre, el juez aceptó la justificación presentada por García y modificó la fecha de la audiencia para garantizar el derecho a la defensa de las personas investigadas.