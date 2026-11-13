Ministerio Publico prepara nuevos requerimientos fiscales por irregularidades en Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) prepara nuevos requerimientos fiscales contra posibles responsables de irregularidades en el manejo de fondos públicos detectadas durante el proceso de liquidación de varias instituciones del Estado, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Así lo informó Ángel Mendoza, coordinador de la Comisión Técnica Liquidadora, quien indicó que los hallazgos identificados fueron remitidos tanto al MP, como al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que ambas instituciones desarrollen las investigaciones correspondientes. De acuerdo con Mendoza, durante el proceso de liquidación se encontraron múltiples situaciones relacionadas con recursos públicos que no cuentan con la debida liquidación, además de posibles irregularidades en el manejo y la trazabilidad del dinero.

Entre las instituciones donde se identificaron mayores indicios de responsabilidad figuran Sedesol y la Secretaría de Planificación Estratégica, según detalló el funcionario. En el caso de Sedesol, Mendoza recordó que la propia administración anterior había denunciado irregularidades en el manejo de los recursos y cuestionamientos sobre el destino de los fondos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Investigación

El coordinador de la Comisión Liquidadora explicó que el Ministerio Público ya trabaja en diferentes líneas de investigación y ha solicitado documentación complementaria para avanzar en el proceso. La información requerida por la Fiscalía busca establecer las categorías y funciones de los funcionarios que estuvieron involucrados en la administración de los recursos, con el propósito de individualizar las posibles responsabilidades. Mendoza indicó que la Comisión ha recibido varios oficios del Ministerio Público mediante los cuales se solicita información adicional para fortalecer los expedientes y sustentar los requerimientos fiscales. “Se ha fortalecido la investigación; están requiriendo información para fortalecer estos requerimientos fiscales y presentarlos en las próximas horas”, expresó el funcionario Finalmente, Mendoza advirtió que quienes resulten responsables deberán rendir cuentas ante las autoridades competentes y aseguró que la Comisión Técnica Liquidadora continuará proporcionando la documentación solicitada por el Ministerio Público para esclarecer qué ocurrió con los recursos y determinar si existen elementos para presentar acusaciones penales.

La información requerida por la Fiscalía busca establecer las categorías y funciones de los funcionarios que estuvieron involucrados en la administración de los recursos, con el propósito de individualizar las posibles responsabilidades. Mendoza indicó que la Comisión ha recibido varios oficios del Ministerio Público mediante los cuales se solicita información adicional para fortalecer los expedientes y sustentar los requerimientos fiscales. “Se ha fortalecido la investigación; están requiriendo información para fortalecer estos requerimientos fiscales y presentarlos en las próximas horas”, expresó el funcionario