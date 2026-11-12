Zambrano responde a la OACNUDH tras alerta por riesgos a los DDHH por reformas contra terroristas

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, respondió al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que alerta sobre "riesgos graves para los derechos humanos derivados de recientes reformas penales". Zambrano sostuvo que analizarán las recomendaciones con apertura. "Acogeremos las que ayuden a combatir a los terroristas, crimen organizado y la delincuencia común", expresó. Además, destacó que tanto el Congreso Nacional como la OACNUDH coinciden en un punto: "El Estado tiene la obligación de proteger al pueblo hondureño y dar justicia a las víctimas".

"Nuestro único propósito, junto al Gobierno de la República, es someter a las organizaciones criminales que durante décadas han sometido al pueblo hondureño. Maras, pandillas y bandas delincuenciales han sembrado terror en barrios y colonias, aldeas y caseríos, y han privado a miles de familias de vivir y trabajar en paz. ¡Basta!", publicó Zambrano en su cuenta de X. Asimismo, sostuvo que las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, pero que "privilegian a los hondureños honrados que trabajan y no delinquen". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Primero los buenos, primero las víctimas, primero los más vulnerables", manifestó. Finalmente, aseguró que "¡Vamos con todo contra criminales y terroristas para devolver la paz y tranquilidad a Honduras!".

Pronunciamiento de la OACNUDH

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó sobre los "riesgos graves" para los derechos humanos derivados de las reformas penales aprobadas recientemente en el Congreso Nacional contra estructuras terroristas. "OACNUDH reconoce los importantes desafíos que enfrenta Honduras en materia de violencia, extorsión y criminalidad organizada. El Estado tiene no solo la facultad, sino también la obligación de adoptar medidas para proteger", cita el pronunciamiento. Sin embargo, el organismo señaló que esas medidas deben adoptarse dentro del marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado hondureño.