Conadeh espera que reformas penales reduzcan índices de desplazamiento forzado

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) espera que las reformas penales aprobadas recientemente por el Congreso Nacional reduzcan los índices de desplazamiento forzado en Honduras.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó a EL HERALDO que las medidas contra las estructuras terroristas aprobadas el 3 de noviembre se perfilan como mecanismos para bajar los índices de migración forzosa.
"Definitivamente sí, una de las cosas que podemos ver es El Salvador y no queremos comparar, pero antes de las reformas, ese país estaba entre uno de los principales países con más población víctima de desplazamiento y, tras estas políticas, ya no hay casos".
Pese a eso, la funcionaria destacó que Honduras necesita fortalecer las acciones de seguridad, además de garantizar respuestas institucionales para quienes sufren violencia y deben abandonar sus hogares.
"Es importante trabajar en el tema de seguridad y protección en el país, pero también el tema de respuesta a la víctima y otros aspectos que afectan y generan el desplazamiento forzado", apuntó.
Más de 10,000 quejas en una década
Las estadísticas oficiales del Conadeh reflejan que, entre 2015 y 2025, se registraron más de 10,000 quejas por desplazamiento forzado, que afectaron directamente a miles de familias hondureñas.
De ese total, 6,314 quejas correspondieron a personas que solicitaron protección institucional antes de abandonar sus hogares, casos que además involucraron directamente a 14,209 personas.
Por otra parte, otras 3,763 quejas, equivalentes al 37%, fueron presentadas por personas que ya habían sido desplazadas de sus viviendas, situación que afectó a 10,655 hondureños que perdieron sus hogares como consecuencia de la violencia.
Reformas penales
El martes 3 de noviembre entraron en vigencia las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Entre las disposiciones figura la reducción del tiempo de recreación para los privados de libertad identificados como integrantes de estructuras terroristas.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que tendrán una hora de exposición al sol y permanecerán las otras 23 horas en sus celdas.
Las reformas también amplían de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales en los casos contemplados en las nuevas disposiciones.
Asimismo, incorporan mecanismos para realizar allanamientos sin una orden judicial previa, bajo determinados supuestos, y establecen el uso de tatuajes alusivos a maras y pandillas como medios de prueba, cuyos diseños deberán ser analizados por peritos.