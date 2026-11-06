Conadeh espera que reformas penales reduzcan índices de desplazamiento forzado

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) espera que las reformas penales aprobadas recientemente por el Congreso Nacional reduzcan los índices de desplazamiento forzado en Honduras.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó a EL HERALDO que las medidas contra las estructuras terroristas aprobadas el 3 de noviembre se perfilan como mecanismos para bajar los índices de migración forzosa.

"Definitivamente sí, una de las cosas que podemos ver es El Salvador y no queremos comparar, pero antes de las reformas, ese país estaba entre uno de los principales países con más población víctima de desplazamiento y, tras estas políticas, ya no hay casos".

Pese a eso, la funcionaria destacó que Honduras necesita fortalecer las acciones de seguridad, además de garantizar respuestas institucionales para quienes sufren violencia y deben abandonar sus hogares.

"Es importante trabajar en el tema de seguridad y protección en el país, pero también el tema de respuesta a la víctima y otros aspectos que afectan y generan el desplazamiento forzado", apuntó.