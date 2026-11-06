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Invertirán más de L2,730 millones en carreteras del noroccidente del país

La SIT, mediante el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, rehabilitará 48 kilómetros de carretera entre el tramo de Pito Solo-Santa Bárbara.

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 14:40
Invertirán más de L2,730 millones en carreteras del noroccidente del país

La rehabilitación de la carretera consta de 48 kilómetros en el tramo Pito Solo-Santa Bárbara, en el occidente del país.

 Foto: Cortesía (SIT)

Tegucigalpa, Honduras.- Con financiamiento de 101.68 millones de dólares (más de 2,730 millones de lempiras) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) rehabilitará 48 kilómetros de carretera en el tramo Pito Solo-Santa Bárbara.

El proyecto que busca mejorar caminos rurales productivos en la zona noroccidental de Honduras beneficiará a más de 95,000 personas, entre productores agrícolas, transportistas y familias de la región, según informó la institución mediante un comunicado.

Las obras vendrían a mejorar la conexión de las zonas productoras con los principales corredores logísticos del país y facilitar el traslado de las cosechas hacia los mercados nacionales e internacionales, incluido Puerto Cortés.

La SIT promete pavimentación de calles en varias colonias al sur de Tegucigalpa

De acuerdo a la SIT, se realizarán trabajos en caminos rurales considerados estratégicos para la actividad agrícola, con el propósito de facilitar el acceso de los productores a las carreteras principales y reducir los costos y tiempos de transporte.

El programa también incluye un componente de fortalecimiento institucional para mejorar las capacidades técnicas de la secretaría en planificación, priorización y conservación de la red vial nacional.

La intervención contempla la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de 48 kilómetros del tramo Pito Solo–Santa Bárbara, que forma parte de la Ruta Nacional 20 (RN-20).

Los 101.68 millones de dólares aprobados por el BID estarán distribuidos en dos componentes de financiamiento, con diferentes condiciones y plazos de pago.

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El primer tramo corresponde a 61.008 millones de dólares, con un plazo de 20 años y seis meses y un período de gracia de nueve años.

Mientras que el segundo componente contempla $40.762 millones bajo condiciones concesionales, con un plazo de amortización de 40 años, igual período de gracia y una tasa de interés del 0.25%.

La inversión forma parte de la iniciativa regional denominada América en el Centro, impulsada por el BID para promover el desarrollo y la integración de los países centroamericanos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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