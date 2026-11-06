Invertirán más de L2,730 millones en carreteras del noroccidente del país

Tegucigalpa, Honduras.- Con financiamiento de 101.68 millones de dólares (más de 2,730 millones de lempiras) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) rehabilitará 48 kilómetros de carretera en el tramo Pito Solo-Santa Bárbara. El proyecto que busca mejorar caminos rurales productivos en la zona noroccidental de Honduras beneficiará a más de 95,000 personas, entre productores agrícolas, transportistas y familias de la región, según informó la institución mediante un comunicado. Las obras vendrían a mejorar la conexión de las zonas productoras con los principales corredores logísticos del país y facilitar el traslado de las cosechas hacia los mercados nacionales e internacionales, incluido Puerto Cortés.

De acuerdo a la SIT, se realizarán trabajos en caminos rurales considerados estratégicos para la actividad agrícola, con el propósito de facilitar el acceso de los productores a las carreteras principales y reducir los costos y tiempos de transporte. El programa también incluye un componente de fortalecimiento institucional para mejorar las capacidades técnicas de la secretaría en planificación, priorización y conservación de la red vial nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La intervención contempla la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de 48 kilómetros del tramo Pito Solo–Santa Bárbara, que forma parte de la Ruta Nacional 20 (RN-20). Los 101.68 millones de dólares aprobados por el BID estarán distribuidos en dos componentes de financiamiento, con diferentes condiciones y plazos de pago.