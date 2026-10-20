La SIT promete pavimentación de calles en varias colonias al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) vuelve a poner sobre la mesa la pavimentación de varias colonias ubicadas al sur de la capital, donde los pobladores llevan años esperando que se concrete la reparación de sus calles.
El titular de la institución, Aníbal Ehrler, anunció que se realizarán estudios, diseños y procesos de licitación en estos meses de 2026 para impulsar los proyectos viales en sectores como Reynel Fúnez, Ciudad Tecnológica, Vía Foresta y Dora de Asfura.
Las autoridades proyectan comenzar los trabajos antes de la Semana Santa y concluir las obras durante 2027, según el calendario anunciado para las intervenciones; sin embargo, los compromisos deberán traducirse en avances concretos para las comunidades que esperan una solución.
La pavimentación de la colonia Reynel Fúnez es un reclamo que los habitantes demandan desde hace varios años debido al deterioro de la vía de acceso y las dificultades que enfrentan conductores, peatones y usuarios del transporte público.
El anuncio también incluye a Ciudad Tecnológica, Vía Foresta y Dora de Asfura, sectores donde la intervención vial busca mejorar las condiciones de circulación y facilitar el desplazamiento de los residentes hacia otros puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.
El secretario de la SIT informó que actualmente iniciarán trabajos de mantenimiento en aproximadamente 4.5 kilómetros de carretera en Ciudad Tecnológica y Dora de Asfura, además de las intervenciones proyectadas en las otras colonias.
Y que las condiciones de la vía también afectan el tránsito cotidiano de vehículos particulares y unidades de transporte, mientras que durante la temporada lluviosa el deterioro del terreno dificulta todavía más la circulación en los tramos que permanecen sin pavimentar.
La expectativa de los pobladores es que los anuncios se acompañen de fechas verificables, maquinaria en el lugar y trabajos sostenidos, para evitar que las intervenciones vuelvan a quedar pendientes después de los compromisos oficiales.
Promesas anteriores
La pavimentación de la colonia Reynel Fúnez es una demanda que los vecinos exigen desde el 2018.
En ese momento, los habitantes denunciaron que la calle principal, de aproximadamente 1.5 kilómetros, continuaba en malas condiciones y que las reparaciones ejecutadas en años anteriores no habían resuelto los problemas de conectividad de toda la zona.
Durante la administración del exalcalde Nasry Tito Asfura se pavimentó el sector 1 y parte del sector 2 de la colonia Reynel Fúnez, pero los trabajos no se extendieron al resto de los tramos pendientes.
La inconformidad persistió y los residentes volvieron a exigir respuestas a las autoridades. En septiembre de 2025, el entonces titular de la SIT, Octavio Pineda, prometió iniciar la pavimentación antes de las elecciones generales.
Un mes después, el 23 de octubre de 2025, pobladores de Reynel Fúnez realizaron una protesta para exigir que se agilizaran los trabajos. En ese momento, los residentes denunciaron que el proyecto no mostraba avances significativos y cuestionaron que las promesas anteriores no se hubieran materializado.