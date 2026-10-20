La SIT promete pavimentación de calles en varias colonias al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) vuelve a poner sobre la mesa la pavimentación de varias colonias ubicadas al sur de la capital, donde los pobladores llevan años esperando que se concrete la reparación de sus calles.

El titular de la institución, Aníbal Ehrler, anunció que se realizarán estudios, diseños y procesos de licitación en estos meses de 2026 para impulsar los proyectos viales en sectores como Reynel Fúnez, Ciudad Tecnológica, Vía Foresta y Dora de Asfura.

Las autoridades proyectan comenzar los trabajos antes de la Semana Santa y concluir las obras durante 2027, según el calendario anunciado para las intervenciones; sin embargo, los compromisos deberán traducirse en avances concretos para las comunidades que esperan una solución.

La pavimentación de la colonia Reynel Fúnez es un reclamo que los habitantes demandan desde hace varios años debido al deterioro de la vía de acceso y las dificultades que enfrentan conductores, peatones y usuarios del transporte público.

El anuncio también incluye a Ciudad Tecnológica, Vía Foresta y Dora de Asfura, sectores donde la intervención vial busca mejorar las condiciones de circulación y facilitar el desplazamiento de los residentes hacia otros puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

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El secretario de la SIT informó que actualmente iniciarán trabajos de mantenimiento en aproximadamente 4.5 kilómetros de carretera en Ciudad Tecnológica y Dora de Asfura, además de las intervenciones proyectadas en las otras colonias.