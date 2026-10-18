A un año del deslizamiento, sigue sin finalizar la reconstrucción de la caja puente de la Reynel Fúnez

Tegucigalpa, Honduras.- A un año del deslizamiento que destruyó la caja puente de la colonia Reynel Fúnez, al sur de la capital, la obra de reconstrucción continúa sin finalizar, mientras los vecinos esperan una solución definitiva para recuperar el acceso. La emergencia afectó una vía principal que conecta a los habitantes de las colonias Reynel Fúnez, Dora de Asfura, Lomas del Sur y Buenos Aires Sur, sectores que dependen de este paso para movilizarse. Antonio Urcina, jefe de Infraestructura Mayor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó que la primera fase de los trabajos de habilitación de la calle principal ya concluyó, pero todavía quedan intervenciones pendientes. “Queremos informarles que hemos terminado la fase uno en la habilitación de la calle principal que conduce hacia las colonias Reynel Fúnez, Dora de Asfura, Lomas del Sur y Buenos Aires Sur”, manifestó.

La primera etapa consistió en la construcción de una obra de paso mediante la instalación de una tubería doble de 72 pulgadas, como parte de los trabajos para recuperar la conexión vial afectada por el deslizamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, la conclusión de esta fase no significa que el proyecto esté terminado. La municipalidad todavía debe ejecutar trabajos de pavimentación y obras complementarias para completar la intervención. “Ahora continuaremos con la pavimentación de la vía principal con concreto hidráulico”, explicó Urcina al referirse a las siguientes labores contempladas en el proyecto. Además de la pavimentación, la obra incluye la construcción de cunetas para canalizar las aguas lluvias y reducir el impacto de las escorrentías sobre la infraestructura vial y los terrenos aledaños. El funcionario no mencionó el costo de la obra ni la fecha de finalización de la misma.

Por su parte, Erasmo Zelaya, expresidente de la colonia Reynel Fúnez, consideró que las intervenciones realizadas hasta ahora no representan una solución definitiva para los problemas que dejó el deslizamiento. “Los trabajos que han hecho han sido paliativos. No es nada concreto de lo que realmente se necesita para dejar un proyecto bien construido”, cuestionó el entrevistado. Zelaya señaló que, en lugar de una reconstrucción integral, algunas de las acciones han consistido en colocar tierra y plástico para intentar frenar el deterioro del terreno provocado por el agua.