Caja puente en Reynel Fúnez alcanza 70% de avance y estaría lista en las próximas semanas

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la caja puente ubicada en la entrada de la colonia Reynel Fúnez, en el sector sur de la capital hondureña, avanza en su etapa final y estaría listo en las próximas semanas.

El proyecto realizado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), registra un avance del 70%, según informó el encargado de la obra, quien detalló que los trabajos se concentran en las últimas fases.

La estructura es una obra esperada por los habitantes de cuatro colonias del sector, que quedaron incomunicadas tras el colapso de la calle en octubre de 2025 debido a las fuertes lluvias que cayeron para ese mes.

“Actualmente estamos en la etapa de relleno y compactación. Ya tenemos el material en el sitio y estamos trabajando con la maquinaria para ir colocando las capas de manera adecuada y garantizar que la vía quede estable”, explicó el ingeniero residente Ángel Tróchez.

Durante un recorrido por la zona, se observó al personal realizando trabajos de enchapado en la quebrada, compactación del terreno y los detalles finales de la estructura que permitirá mejorar la conducción de las aguas que provocaron el daño en octubre del año anterior.

La nueva caja puente cuenta con tuberías de 72 pulgadas de diámetro, una capacidad mayor a la estructura provisional que fue habilitada mientras se ejecutaban los trabajos de reconstrucción.

“Lo que buscamos es hacer una obra segura y duradera. El proceso de compactación toma más tiempo porque se debe realizar por capas de 30 centímetros para evitar problemas en el futuro y dejar el terreno al mismo nivel de la carretera”, indicó Tróchez.