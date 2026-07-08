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Caja puente en Reynel Fúnez alcanza 70% de avance y estaría lista en las próximas semanas

Los trabajos de reconstrucción de la caja puente en Reynel Fúnez avanzan en su etapa final y el proyecto podría finalizar en las próximas semanas

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 18:13
Caja puente en Reynel Fúnez alcanza 70% de avance y estaría lista en las próximas semanas

La nueva estructura en Reynel Fúnez avanza con trabajos de relleno y compactación luego de que la vía quedara destruida por las lluvias de octubre del 2025.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la caja puente ubicada en la entrada de la colonia Reynel Fúnez, en el sector sur de la capital hondureña, avanza en su etapa final y estaría listo en las próximas semanas.

El proyecto realizado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), registra un avance del 70%, según informó el encargado de la obra, quien detalló que los trabajos se concentran en las últimas fases.

La estructura es una obra esperada por los habitantes de cuatro colonias del sector, que quedaron incomunicadas tras el colapso de la calle en octubre de 2025 debido a las fuertes lluvias que cayeron para ese mes.

“Actualmente estamos en la etapa de relleno y compactación. Ya tenemos el material en el sitio y estamos trabajando con la maquinaria para ir colocando las capas de manera adecuada y garantizar que la vía quede estable”, explicó el ingeniero residente Ángel Tróchez.

Durante un recorrido por la zona, se observó al personal realizando trabajos de enchapado en la quebrada, compactación del terreno y los detalles finales de la estructura que permitirá mejorar la conducción de las aguas que provocaron el daño en octubre del año anterior.

La nueva caja puente cuenta con tuberías de 72 pulgadas de diámetro, una capacidad mayor a la estructura provisional que fue habilitada mientras se ejecutaban los trabajos de reconstrucción.

“Lo que buscamos es hacer una obra segura y duradera. El proceso de compactación toma más tiempo porque se debe realizar por capas de 30 centímetros para evitar problemas en el futuro y dejar el terreno al mismo nivel de la carretera”, indicó Tróchez.

Obra de la caja puente en la Reynel Fúnez alcanza el 70% de ejecución

El ingeniero detalló que la obra contempla la construcción de dos cabezales, uno en la entrada y otro en la salida de la caja puente, además de la instalación de la tubería y los trabajos de sellado para garantizar el correcto funcionamiento de la estructura.

La caja puente en Reynel Fúnez alcanza 70% de avance tras el colapso de octubre de 2025. La obra busca restablecer el paso hacia cuatro colonias.

La caja puente en Reynel Fúnez alcanza 70% de avance tras el colapso de octubre de 2025. La obra busca restablecer el paso hacia cuatro colonias.

 (Foto: Marbin López/EL HERALDO)

“Se realizó un encamado de arena de 20 centímetros para proteger la tubería, además de las excavaciones para la cimentación de los cabezales, la fundición y el emplantillado de mampostería para impermeabilizar y permitir que el agua circule sin inconvenientes”, agregó.

Los trabajos iniciaron hace aproximadamente dos meses y, de acuerdo con el encargado de la obra, la construcción se encuentra en una fase avanzada, por lo que el objetivo es concluir las labores pendientes en el menor tiempo posible.

Anuncian reconstrucción de caja puente en Reynel Fúnez tras evaluaciones

Tróchez explicó que, si las condiciones climáticas permiten continuar con el ritmo actual, el paso podría quedar habilitado nuevamente para los pobladores de Reynel Fúnez y colonias cercanas en un plazo máximo de dos semanas.

La obra busca reconstruir la conexión vial entre Reynel Fúnez, Dora de Asfura, Lomas del Sur y Buenos Aires Sur, luego del colapso ocurrido en octubre de 2025.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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