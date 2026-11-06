"MajinBuu", el ingeniero automotriz acusado de estafar con reparaciones falsas en Marketplace

Tegucigalpa, Honduras.- Ofertaba reparaciones de cajas automáticas de vehículos en Facebook Marketplace, cobraba anticipos de hasta 30,000 lempiras y luego desaparecía sin cumplir los trabajos. Así operaba presuntamente un ingeniero automotriz de 27 años, conocido con el alias de "MajinBuu", quien fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusado de estafar a varias personas en Tegucigalpa.

El sospechoso, originario de la capital hondureña, fue requerido en el kilómetro 3 de la carretera que conduce hacia la salida al sur del país, luego de una investigación desarrollada por especialistas del Departamento Contra Delitos Comunes (DCDC). De acuerdo con las investigaciones policiales, el detenido utilizaba la plataforma Marketplace, de la red social Facebook, para promocionar supuestos servicios especializados en reparación de cajas automáticas, aprovechando sus conocimientos como profesional de ingeniería automotriz para atraer a potenciales clientes. Su modalidad consistía en solicitar por adelantado el 70 % del costo de la reparación, con cobros que oscilaban entre 20,000 y 30,000 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, una vez que recibía el dinero, presuntamente incumplía los trabajos acordados y cambiaba su número telefónico para evitar que las víctimas pudieran localizarlo y reclamarle por los anticipos entregados.

Más de 20 denuncias por estafa