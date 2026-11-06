Alejandro Sanz conquista Tegucigalpa con una noche de romanticismo y grandes éxito

El cantante español Alejandro Sanz regresó a Honduras como parte de su gira internacional «¿Y ahora qué?», con la que recorre doce países y en la que Tegucigalpa figura como su primera parada en Centroamérica. Así estuvo la mágica noche.
El estadio Chochi Sosa fue el escenario de una noche en la que miles de hondureños se reunieron para disfrutar de la música de uno de los grandes exponentes de la canción en español.
Con un repertorio que combinó sus clásicos y las canciones de su producción más reciente, Alejandro Sanz abrió un recorrido musical que despertó recuerdos y emociones entre sus seguidores.
"Amiga mía" fue uno de los temas que hizo cantar a todo pulmón al público hondureño, que acompañó al artista en cada estrofa de esta emblemática canción.
Las letras de Alejandro Sanz volvieron a demostrar su capacidad para conectar con distintas generaciones, en una presentación marcada por el romanticismo y la complicidad con sus seguidores.
El artista también incluyó canciones de su más reciente producción, «¿Y ahora qué?», disco que da nombre a la gira internacional y que aporta nuevos sonidos a su repertorio.
La escenografía acompañó cada interpretación con un óvalo central de imágenes, humo y reflectores, además de dos pantallas laterales que proyectaban el rostro y la guitarra del cantante.
Las imágenes del espectáculo permitieron que los asistentes ubicados en las localidades más alejadas también siguieran los detalles de la presentación del intérprete español.
Durante más de hora y media, Sanz mantuvo la conexión con sus seguidores mediante canciones, palabras de agradecimiento y momentos de cercanía con el público.
"Mi soledad y yo" fue otro de los temas que llevó a los hondureños a acompañar al cantante, en una velada donde las historias de amor y desamor tuvieron un lugar protagonista.
Entre aplausos, besos y muestras de cariño, Alejandro Sanz agradeció a Honduras por acompañarlo y respaldar su trayectoria musical a lo largo de los años.
La presentación también permitió reencontrarse con canciones que marcaron distintas etapas de su carrera, consolidando un repertorio que combina nostalgia y nuevas propuestas musicales.
"Corazón partío", uno de los mayores éxitos del español, fue el tema elegido para cerrar la noche, primero con su versión original y después con una remezcla que cambió el ritmo de la despedida.
Diez años después de su anterior presentación en el estadio Chochi Sosa, Alejandro Sanz volvió a encontrarse con el público hondureño y se despidió entre agradecimientos, música y recuerdos de una trayectoria que sigue conquistando escenarios.