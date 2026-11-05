¡Radiante! Luisa Pineda, Miss Honduras 2026, visita WAPA TV durante su estadía en Puerto Rico

Luisa Pineda compartió nuevas imágenes de sus actividades en la isla caribeña, donde disfruta de diferentes experiencias y cumple compromisos a pocos días de la celebración de Miss Universo 2026.
La modelo compartió en sus redes sociales fotografías y momentos de una de sus recientes jornadas, en las que mostró parte de las actividades, sesiones fotográficas y experiencias que ha disfrutado durante su estadía en la isla.
A través de sus redes sociales, la hondureña publicó fotografías y momentos de su recorrido por el medio de comunicación WAPA TV, en los que mostró algunas de las sesiones fotográficas, espacios que conoció y experiencias que marcaron su visita.
"Un día en WAPA TV. Entre shoots, buena comida y momentos que hicieron de esta visita una experiencia aún más especial", escribió Pineda en su publicación.
Con una sonrisa y luciendo radiante, Luisa Pineda, representante de Honduras en Miss Universo 2026, continúa desarrollando su agenda en Puerto Rico, donde se ultiman los preparativos para la celebración del certamen internacional.
"Disfrutando cada instante, conociendo nuevos espacios y llevándome recuerdos preciosos de Puerto Rico", expresó la hondureña en su publicación.
A pocos días de la competencia, Pineda continúa sumando experiencias y compartiendo con sus seguidores detalles de su recorrido, mientras se prepara para representar al país en uno de los escenarios más importantes de la belleza internacional.
Su recorrido por el canal se produce a pocos días de la celebración de Miss Universo 2026 en territorio puertorriqueño, donde las candidatas de diferentes países se preparan para competir por la corona internacional.
Y es que el próximo 21 de noviembre será la presentación del desfile de trajes típicos, luego el 22 de noviembre se realizará la competencia preliminar y el 24 de noviembre tendrá lugar la final de la competición correspondiente al 75.º aniversario.
Pineda partió a Puerto Rico desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales el pasado 1 de noviembre sintiéndose orgullosa de representar a Honduras.