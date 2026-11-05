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¡Radiante! Luisa Pineda, Miss Honduras 2026, visita WAPA TV durante su estadía en Puerto Rico

Luisa Pineda, Miss Honduras 2026, visitó las instalaciones de WAPA TV en Puerto Rico y compartió fotografías de su experiencia, que incluyó sesiones fotográficas y actividades en el canal

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 15:45
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Luisa Pineda compartió nuevas imágenes de sus actividades en la isla caribeña, donde disfruta de diferentes experiencias y cumple compromisos a pocos días de la celebración de Miss Universo 2026.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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La modelo compartió en sus redes sociales fotografías y momentos de una de sus recientes jornadas, en las que mostró parte de las actividades, sesiones fotográficas y experiencias que ha disfrutado durante su estadía en la isla.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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A través de sus redes sociales, la hondureña publicó fotografías y momentos de su recorrido por el medio de comunicación WAPA TV, en los que mostró algunas de las sesiones fotográficas, espacios que conoció y experiencias que marcaron su visita.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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"Un día en WAPA TV. Entre shoots, buena comida y momentos que hicieron de esta visita una experiencia aún más especial", escribió Pineda en su publicación.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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Con una sonrisa y luciendo radiante, Luisa Pineda, representante de Honduras en Miss Universo 2026, continúa desarrollando su agenda en Puerto Rico, donde se ultiman los preparativos para la celebración del certamen internacional.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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"Disfrutando cada instante, conociendo nuevos espacios y llevándome recuerdos preciosos de Puerto Rico", expresó la hondureña en su publicación.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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A pocos días de la competencia, Pineda continúa sumando experiencias y compartiendo con sus seguidores detalles de su recorrido, mientras se prepara para representar al país en uno de los escenarios más importantes de la belleza internacional.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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Su recorrido por el canal se produce a pocos días de la celebración de Miss Universo 2026 en territorio puertorriqueño, donde las candidatas de diferentes países se preparan para competir por la corona internacional.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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Y es que el próximo 21 de noviembre será la presentación del desfile de trajes típicos, luego el 22 de noviembre se realizará la competencia preliminar y el 24 de noviembre tendrá lugar la final de la competición correspondiente al 75.º aniversario.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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Pineda partió a Puerto Rico desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales el pasado 1 de noviembre sintiéndose orgullosa de representar a Honduras.

 Foto: Luisa Pineda Facebook
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