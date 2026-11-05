Así vivió Tegucigalpa una mágica noche con Gustavo Cerati y Soda Stereo

La nostalgia y la emoción se apoderaron del Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH con la llegada de Soda Stereo y su gira “Ecos”, un espectáculo que permitió a los hondureños reencontrarse con la música de una de las bandas más influyentes del rock en español.
Honduras fue el punto de partida del recorrido de Soda Stereo por Centroamérica. La agrupación eligió el territorio hondureño para presentar una propuesta que combina música y tecnología con el propósito de recuperar la presencia escénica de Gustavo Cerati.
La imagen de Gustavo Cerati volvió a ocupar un lugar en el escenario mediante una reproducción holográfica que permitió acompañar a Zeta Bosio y Charly Alberti durante el espectáculo.
La voz de Cerati, que permanece en la memoria de millones de seguidores, volvió a escucharse en Honduras a través de las interpretaciones que forman parte del legado musical de Soda Stereo.
Zeta Bosio y Charly Alberti protagonizaron este reencuentro musical con Gustavo Cerati, una experiencia que apeló a los recuerdos de quienes siguieron la trayectoria del emblemático trío argentino.
La tecnología fue una de las grandes protagonistas de “Ecos”, una gira que busca recrear la presencia de Cerati en el escenario y acercar nuevamente al público a la experiencia de Soda Stereo.
Desde su formación en 1982, Soda Stereo construyó una trayectoria que trascendió fronteras y convirtió sus canciones en referentes del rock latinoamericano. Su música sigue convocando a seguidores de distintas generaciones.
La presentación en Tegucigalpa representó una oportunidad para revivir parte de la historia musical de Soda Stereo, una agrupación que mantuvo su primera etapa hasta 1997 y regresó a los escenarios en 2007.
Gustavo Cerati no solo dejó una huella imborrable como vocalista y guitarrista de Soda Stereo, también desarrolló una carrera como solista que consolidó su lugar entre los grandes exponentes del rock en español.
Los seguidores hondureños volvieron a encontrarse con canciones que marcaron distintas etapas de sus vidas. La gira “Ecos” convirtió el repertorio de Soda Stereo en el hilo conductor de una noche de recuerdos.
“Juego de seducción” fue parte del repertorio que llevó a los asistentes a recordar los años de mayor proyección de Soda Stereo y la inconfundible voz de Gustavo Cerati.
Los acordes de “Nada personal” evocaron una de las etapas más recordadas de la banda argentina, cuyo repertorio continúa vigente décadas después de su lanzamiento.
La gira “Ecos” recupera la esencia de una agrupación que hizo historia con su particular combinación de new wave, post-punk y pop rock, sonidos que conquistaron a millones de personas en Latinoamérica.
Con la música de Soda Stereo como protagonista y la imagen de Cerati nuevamente en escena, Honduras vivió una presentación que apeló a la memoria, la nostalgia y la vigencia de uno de los nombres imprescindibles del rock en español.